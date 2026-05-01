PETARDA U SIGETU Pločanski Jadran deklasirao Hrvatski dragovoljac. Marić zabio čak četiri gola!

Nogometaši Jadrana Luka Ploče ostvarili su uvjerljivu gostujuću pobjedu u Zagrebu. U susretu 2. NL-a Jadran, koji vodi bivši trener Hajduka Mišo Krstičević, u Sigetu je svladao Hrvatski dragovoljac rezultatom 5:0.

Marić otvorio i zaključio golijadu

Junak susreta bio je Nikola Marić, koji je postigao čak četiri pogotka. Mrežu domaćina načeo je već u 7. minuti, a potom je u 13. minuti bio siguran s bijele točke.

Do kraja prvog poluvremena Jadran je dodatno povećao prednost preko Antonija Radonića, koji je pogodio u 23. minuti za visokih 3:0. Marić je sjajnu partiju nastavio i u nastavku susreta. Pogocima u 46. i 52. minuti kompletirao je poker golova te potvrdio veliku pobjedu momčadi iz Ploča.

"Ovako izgleda Jadran kad ide do kraja"

Nakon utakmice oglasili su se iz NK Jadrana Luka Ploče, istaknuvši zadovoljstvo izvedbom svoje momčadi.

"PETARDA U SIGETU! Slavili smo 5:0 u Zagrebu uz vrhunsku, discipliniranu i sadržajnu izvedbu od prve do zadnje minute. Kontrola igre, tempo, agresivnost u presingu i konkretna završnica – sve na razini ozbiljne momčadi koja zna što želi. Nikola Marić predvodio nas je s četiri pogotka, potvrdivši klasu u završnici, dok je Antonio Radonić svojim golom dodatno nagradio momčadski učinak. Bili smo čvrsti, kompaktni i opasni u svakoj fazi igre. Ovakav pristup i razina igre ono su čemu težimo. Ovako izgleda Jadran kad ide do kraja. Tri velika boda u borbi koja ulazi u završnicu. Bravo momci! Idemo dalje jako #sjsp", objavili su iz NK Jadrana LP.