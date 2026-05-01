FOTOGALERIJA U hvarskom kazalištu nastupilo 200 mladih glumaca iz cijele Hrvatske; najboljima dodijeljene nagrade

Svečanom dodjelom nagrada u 400 godina starom Hvarskom kazalištu završen je 28. susret profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade u organizaciji Hrvatskog centra ASSITEJ i Dramskog studija mladih Hvar.

Tijekom četiri dana odigrano je 11 predstava s gotovo 200 sudionika iz cijele Hrvatske – Bjelovara, Čakovca, Hvara, Splita, Šibenika, Zadra, Zagreba i Zaprešića. Odlukom prosudbenog povjerenstva Nagrada za kolektivnu igru dodijeljena je predstavi "Napuštena kuća" zagrebačkog Učilišta ZKM-a "Zvjezdana Ladika", nagrada za najbolju predstavu u cjelini pripala je predstavi "Djeca raja" Dramskog studija Ivana Jelić u sklopu šibenskog HNK, a nagrada "Zvjezdana Ladika" za najbolji dramski i pedagoški rad dodijeljena je voditelju Dramskog studija Dada Kazališne družine Pinklec iz Čakovca, Davoru Dokleji, za predstavu "Rođenje adolescenta".

"Osim prilike da djeca i mladi pokažu svoje umijeće na "daskama koje život znači" i to upravo na najstarijoj pozornici u Hrvatskoj, ovi susreti su važni i kao mjesto okupljanja, razmjene iskustva, učenja i razumijevanja kazališne umjetnosti", istaknula je Nađa Salom, voditeljica Dramskog studija mladih Hvar i organizatorica Susreta ispred Hrvatskog centra ASSITEJ.

Nakon svake predstave održan je okrugli stol koji su moderirali članovi prosudbenog povjerenstva – Andrea Mladinić, Mihovil Rismondo i Iva Srnec Hamer. Osim osvrta, bila je to prilika da se s djecom i mentorima ali i s publikom razgovara o samoj predstavi, izvođenju, dramskim rješenjima, mizansceni i svim detaljima koji su kazalištarcima važni. "To su iznimno vrijedni trenuci u kojima se razvija kritičko mišljenje, ali i međusobno poštovanje i razumijevanje. Djeca uče jedna od drugih, ali i od stručnjaka koji ih vode", naglašava Nađa Salom te dodaje: "Rad s djecom i mladima uvijek nosi posebnu energiju i iskrenost. Oni na scenu donose autentičnost koju je nemoguće odglumiti. Upravo zato ovakvi susreti imaju neprocjenjivu vrijednost; djeca ne samo da nastupaju, nego se upoznaju, razmjenjuju iskustva i imaju priliku vidjeti kako rade njihovi vršnjaci u drugim sredinama".

Povijesni ambijent hvarskog kazališta i ljepota njegove pozornice i gledališta imali su veliki značaj i za same izvođače. "Baš je bilo cool nastupati ovdje. Iako kazalište nije veliko, stvarno je posebno", u glas je izgovorilo nekoliko mladih glumaca iz Zagreba i Šibenika koji su se međusobno bodrili i tijekom nastupa.

U realizaciji 28. Susreta profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade sudjelovali su Hrvatski centar ASSITEJ, Dramski studio mladih Hvar, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Hvar, Javna ustanova u kulturi HVAR 1612, Turistička zajednica Hvar i hvarska Zaklada Vera i dr. Matko Miličić – Maleško.