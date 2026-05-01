KREĆE PRIKUPLJANJE POTPISA Građanska inicijativa traži zabranu izgradnje solarne elektrane Vid – Dragovija

Građanska inicijativa za zaštitu prirode Dragovije nastavlja s aktivnostima protiv izgradnje solarne elektrane Vid – Dragovija. Nakon ranije upućenog otvorenog pisma, iz inicijative najavljuju novi korak – prikupljanje potpisa podrške za zabranu izgradnje planirane solarne elektrane.

Prema informacijama inicijative, solarna elektrana planira se graditi na području od 10 hektara, i to na prostoru Dragovije, u blizini naselja Vid. Iz inicijative upozoravaju kako je riječ o prostoru iznimne prirodne i kulturne vrijednosti, kao i području koje se nalazi u blizini zaštićenih zona i izvorišta vode.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prvi termini prikupljanja potpisa najavljeni su za subotu, 2. svibnja, u Vidu i Metkoviću, u vremenu od 10 do 12 sati. Potpisi će se prikupljati na tri lokacije: u Metkoviću ispred Vindije na adresi Ante Starčevića 12, kod kružnog toka na adresi Kneza Branimira 24 te u Vidu ispred trgovine Metkovka na Naronskom trgu.

Iz Građanske inicijative za zaštitu prirode Dragovije pozivaju građane da se odazovu, informiraju i podrže inicijativu.

"Dođi, informiraj se i podrži inicijativu", poručuju organizatori. Dodaju kako će se potpisi prikupljati i u narednim danima, a o novim terminima i lokacijama građani će biti pravovremeno obaviješteni putem društvenih mreža inicijative.