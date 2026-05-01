Profesori iz Splitsko-dalmatinske županije prvi put u Hrvatskoj podijelili medalje iz znanja: Ovo su učenici koji su ih osvojili

Na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (FESB) u subotu, 18. travnja 2026. godine, prvi put je održana svečana dodjela medalja i pehara najboljim učenicima i mentorima sa Županijskog natjecanja iz geografije Splitsko-dalmatinske županije.

Svečanost je okupila učenike, njihove mentore i roditelje, a organizirali su je voditelji Županijskog stručnog vijeća učitelja i nastavnika Splitsko-dalmatinske županije Tihana Modrić i Antonio Vrbatović, uz predsjednice županijskih povjerenstava za provedbu natjecanja iz geografije za osnovne i srednje škole Ines Mikelić i Draženu Glamuzinu Perić.

Dodjela je održana zahvaljujući susretljivosti dekana prof. dr. sc. Branimira Lele, koji je omogućio da se svečanost održi u prostoru FESB-a.

Poruke podrške i važnost znanja

Na početku programa okupljenima se obratio viši savjetnik za geografiju Agencije za odgoj i obrazovanje, Ivica Borić, koji je prigodnim riječima istaknuo važnost znanja, rada i predanosti učenika i njihovih mentora.

Poseban doprinos dao je i Josip Vrban, bivši profesor geografije i vlasnik tvrtke Lumer Shop, koja je donirala sve medalje i pehare uručene najboljima.

„Uvijek mi je smetalo što bi učenici osvojili državno natjecanje iz nekog predmeta, a za nagradu bi dobili tek papirnatu potvrdu. S druge strane, svi sportski uspjesi ostaju trajno zabilježeni peharima u školskim vitrinama“, rekao je Vrban.

Dodao je kako je upravo zato odlučio podržati ovu inicijativu.

Medalje učenicima, pehari školama

„Medalje učenici dobivaju u trajno vlasništvo, a pehari ostaju školama. Cilj nam je da i natjecanja znanja dobiju priznanja kakva zaslužuju, baš kao i sportska natjecanja“, poručio je.

Organizatori ističu kako je osnovni cilj ove dodjele promocija geografije, dodatno vrednovanje natjecanja iz znanja te izjednačavanje statusa obrazovnih i sportskih uspjeha učenika.

Splitsko-dalmatinska županija tako je postala prva županija u Hrvatskoj koja je uvela ovakav model nagrađivanja učenika na natjecanjima znanja.

Kako je nastala inicijativa

Profesor Antonio Vrbatović nam kazuje kako je ideja nastala iz želje da se učenicima koji ostvaruju vrhunske rezultate u znanju oda jednako priznanje kao i sportašima.

„Kolega Josip i ja razgovarali smo kako nije najpravednije da učenici sa sportskih natjecanja na svim razinama dobivaju medalje i pehare, dok učenici koji se natječu u znanju često ne dobiju ništa. Zato smo prije nekoliko godina samostalno pokrenuli inicijativu i počeli dodjeljivati pehare nakon natjecanja iz geografije“, kazao je Vrbatović.

Dodao je kako su se pehari ranijih godina uručivali skromnije, u školama ili slanjem poštom, no ove godine odlučili su organizirati svečanost dostojnu uspjeha učenika.

„Promjene pravila natjecanja, prema kojima službeni rezultati postaju važeći tek nakon potvrde državnog povjerenstva, otvorile su prostor da nakon toga organiziramo svečanu dodjelu medalja i pehara. To nam se učinilo kao odlična prilika“, rekao je.

Velik odaziv i pogled u budućnost

Istaknuo je i veliko zadovoljstvo odazivom.

„Uz potporu uprave FESB-a i dekana Branimira Lele, koji nam je ustupio dvoranu, okupilo se stotinjak ljudi, učenika, roditelja, mentora, rodbine i prijatelja. Reakcije djece i mentora bile su izvrsne“, dodao je.

Prema njegovim riječima, pehari ostaju školama kao trajni podsjetnik na uspjeh, dok medalje učenici nose kući.

„Pehari ostaju u školskim vitrinama i tako dodatno promoviraju geografiju, a medalje ostaju učenicima. Koliko im to znači, najbolje su pokazala njihova ozarena lica“, rekao je Vrbatović.

Naglasio je i kako bi ovakav model nagrađivanja trebalo sustavno urediti.

„Bilo bi dobro da se ovakva praksa počne provoditi kroz sustav, preko osnivača škola, koji bi mogli podići organizaciju i financiranje na višu razinu. Dok je sve na volonterskoj bazi, teško je očekivati širu provedbu, ali vjerujem da je ovo tek početak“, zaključio je.

Najuspješniji učenici osnovnih škola U konkurenciji petih razreda prvo mjesto osvojio je Karlo Bašić iz OŠ kneza Trpimira u Kaštel Gomilici, ispred Marite Perkušić i Petra Strukana iz OŠ Mejaši u Splitu. Kod šestih razreda najbolja je bila Laura Žuvela iz OŠ Blatine – Škrape u Splitu, drugo mjesto osvojio je Goran Maršić iz OŠ Ivan Leko u Donjem Prološcu, dok su treće mjesto podijelili Jure Anzulović iz OŠ kneza Mislava i Ante Muštra iz OŠ Majstora Radovana. U sedmim razredima slavila je Marija Perak iz OŠ Josip Pupačić iz Omiša, dok su drugo mjesto podijelili Ante Bartulović iz OŠ Kamen – Šine i Ivan Bićanić iz OŠ Ivana Lovrića iz Sinja. U konkurenciji osmih razreda čak troje učenika podijelilo je prvo mjesto s maksimalna 44 boda – Ante Perić i Lovre Šerić iz OŠ Mejaši te Leona Pletikosić iz OŠ Blatine – Škrape. Najuspješniji učenici srednjih škola Među učenicima prvih razreda srednjih škola najbolja je bila Ema Petričić iz III. gimnazije Split, ispred Ante Eleza i Lare Špike iz iste škole. U drugim razredima prvo mjesto osvojio je Mile Erceg iz III. gimnazije Split, dok su drugo mjesto podijelili Toni Čule i Josip Marčić. Kod trećih razreda najbolji rezultat ostvario je Paulo Ciotti iz III. gimnazije Split, ispred Tonija Grubišića iz V. gimnazije Vladimir Nazor i Nikole Jurišića. U četvrtim razredima slavio je Branimir Barać iz Nadbiskupske klasične gimnazije Don Frane Bulić, dok su drugo mjesto podijelili Roko Vučetić iz IV. gimnazije Split i Ante Zemunik iz Srednje škole Jure Kaštelan u Omišu. U A kategoriji prvo mjesto podijelile su Luči Dmitrović iz Zdravstvene škole Split i Tea Markota iz Tehničke škole Imotski, dok je treći bio Fabijan Ivanović. U B kategoriji pobjedu je odnio Marko Šućur iz Tehničke škole Imotski, ispred Filipa Čizmića Pelegrina i Sare Veže.