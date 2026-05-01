NAVALA NA AUTOBUSE Splićani hrle na Marjan, pogledajte gužvu

Međunarodni praznik rada i ove se godine tradicionalno slavi na splitskom Marjanu, gdje je za građane pripremljen bogat program. Od 11 sati počinje zabavni dio za posjetitelje, dok će pola sata kasnije biti podijeljeno oko tri tisuće porcija graha. Organizaciju događanja potpisuje gradska tvrtka Žnjan u sklopu manifestacije Sudamja.

Ova proslava već godinama okuplja velik broj Splićana i njihovih gostiju na vrhu Marjana. Kao i ranijih godina, osiguran je besplatan prijevoz autobusima od HNK do platoa, u organizaciji Prometa, s polascima svakih 20 minuta.

Autobusi prometuju prema rasporedu: od HNK-a prema Marjanu od 8 do 16 sati, a u suprotnom smjeru od 8:20 do 16:20. Ruta obuhvaća HNK, Općinu, Gundulićevu, Matoševu, Prilaz Vladimira Nazora, Marjanski put i Kolombatićevo šetalište, uz povratak istim putem.

Iz Prometa Split apelirali su na građane da tijekom tog razdoblja ne ostavljaju vozila uz Prilaz Vladimira Nazora i dio Marjanskog puta do rampe kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje prometa.

Iako je prvi autobus u 8 sati vozio gotovo prazan, situacija se već oko 10 sati bitno promijenila. Velik broj građana tada je pohrlio prema prijevozu, pa su se brzo stvorile gužve nalik prošlogodišnjima. Gužva, naguravanje i pozivi za dodatnim mjestima obilježili su jutarnje sate, a među putnicima su bili i sudionici zabavnog programa. Novinarka Dalmacije Danas bezuspješno je pokušala ući, ali tu je uvijek sljedeći autobus.

Zbog velikog interesa već su zabilježena i manja odstupanja od voznog reda, a ostaje za vidjeti hoće li se kašnjenja tijekom dana povećavati.

