FOTOGALERIJA Julije Meštrović inicirao izradu grba: Prvi put u povijesti obilježen Dan Drvenika Velog

Prvi put u povijesti otoka održana je proslava Dana Drvenika Velog. Svečanost je upriličena u nedjelju, nekoliko dana nakon blagdana zaštitnika otoka, svetog Jurja, a započela je svetom misom u mjesnoj crkvi svetog Jurja.

Nakon misnog slavlja, pored zgrade Mjesnog odbora održan je zbor građana koji je vodila Antica Lovrić. Okupljene su tom prigodom pozdravili izaslanik župana Splitsko-dalmatinske županije Josip Matković te izaslanik gradonačelnika Trogira Toni Zulim.

"Naš otok nije samo mjesto na karti"

U ime Mjesnog odbora Drvenika Velog mještanke i mještane, prijatelje otoka i goste pozdravila je predsjednica Lovorka Kostović. Istaknula je kako se otočani nisu okupili tek kako bi obilježili još jedan datum u kalendaru, nego kako bi proslavili ono što ih povezuje – Drvenik Veli, otok i dom.

"Ovaj dan podsjeća nas tko smo i odakle dolazimo, jer naš otok nije samo mjesto na karti, već zajednica ljudi, naših običaja, rada i života kroz generacije", poručila je Kostović. Naglasila je kako je sve ono što otok danas ima izgrađeno trudom prijašnjih generacija, koje su i u težim uvjetima stvarale i čuvale Drvenik Veli, ali i zalaganjem svih onih koji danas podupiru njegov razvoj.

Izazov je sačuvati autentičnu ljepotu otoka

Predsjednica Mjesnog odbora osvrnula se i na izazove koji stoje pred otočanima. Posebno je istaknula važnost očuvanja autentične ljepote Drvenika Velog, uz promišljeno i kontrolirano uvođenje sadržaja koji mogu podići kvalitetu života. Kako je kazala, razvoj otoka mora ići u smjeru koji neće narušiti prostor koji Drvenik Veli definira i čini prepoznatljivim.

Postavljen grb Drvenika Velog

Središnji dio svečanosti bilo je postavljanje grba Drvenika Velog na pročelje zgrade Mjesnog odbora. Grb je, na inicijativu dr. Julija Meštrovića, rodom iz Drvenika, izradio prof. Igor Čaljkušić s Odsjeka za dizajn Akademije likovnih umjetnosti u Splitu.

Rješenje grba nastalo je prema zastavi iz crkve svetog Jurja, dok je kamenu ploču izradio klesar Zdravko Martinić. Nakon službenog dijela programa održan je prigodni glazbeni program i domjenak za sve nazočne.

Predsjednica Mjesnog odbora Drvenika Velog Lovorka Kostović posebno je zahvalila Gradu Trogiru i Turističkoj zajednici na financijskoj pomoći, kao i svim mještankama i mještanima koji su zajedno s Mjesnim odborom aktivno sudjelovali u realizaciji ovog događaja. Kako je istaknula, Jurjevo, Dan otoka, nije samo proslava, nego podsjetnik na prošlost, identitet, odgovornost i zajedničku budućnost Drvenika Velog.