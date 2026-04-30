Rhode stiže u Hrvatsku

Popularni beauty brend Rhode, koji je osnovala Hailey Bieber, od rujna stiže u hrvatske trgovine Sephora, objavio je Index.

Kako prenosi Index Shopping, iz Sephore Hrvatska poručili su: "Tražili ste, mi smo odgovorili. Dostupno ovog rujna." Time je potvrđeno da će jedan od najpopularnijih brendova za njegu kože posljednjih godina uskoro biti dostupan i domaćim kupcima.

Rhode je lansiran 2022. godine, a prepoznatljiv je po minimalističkom pristupu njezi kože, manjem broju proizvoda i fokusu na hidrataciju, sjaj i obnovu kožne barijere. Brend je veliku popularnost stekao ponajprije na društvenim mrežama, posebno zahvaljujući trendu takozvane "glazed skin" kože, odnosno blistavog i hidratiziranog tena koji je popularizirala Hailey Bieber.

Među najpoznatijim proizvodima koje ističe Index nalaze se Peptide Lip Treatment, balzam za usne koji je postao hit na TikToku, Glazing Milk, lagani hidratantni toner, Peptide Glazing Fluid, serum za hidrataciju i sjaj, te Barrier Restore Cream, krema namijenjena obnovi kožne barijere.