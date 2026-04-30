NK Hrvace dobio licencu za Prvu NL za sezonu 2026./27.

NK Hrvace objavio je kako je klub dobio licencu za Prvu nogometnu ligu za natjecateljsku sezonu 2026./27., i to već u prvom krugu licenciranja. Odluku je donijela Komisija za licenciranje Hrvatskog nogometnog saveza na sjednici održanoj u Zagrebu 24. travnja 2026. godine. Prema odluci HNS-a, tražitelju licence, NK Hrvace, izdaje se licenca za Prvu NL za natjecateljsku 2026./27. godinu. Licenca istječe bez prethodne obavijesti na kraju navedene natjecateljske sezone, a tijekom sezone može biti opozvana ako klub prestane ispunjavati neki od uvjeta za izdavanje licence ili prekrši obveze iz Pravilnika o licenciranju i financijskoj održivosti klubova HNS-a.

"Ova godina bila je najizazovnija do sada"

Iz NK Hrvace su, uz dokument HNS-a, otkrili kako je ovogodišnji proces licenciranja bio posebno zahtjevan, ali i kako je uspjeh rezultat zajedničkog rada cijelog kluba.

"Dragi prijatelji i suradnici kluba, kao osoba koja već godinama koordinira proces licenciranja, navikla sam na visoke kriterije koje pred nas stavlja HNS. Ipak, moram priznati da je ova godina za mene bila najizazovnija do sada. Upravo zato, osjećam ogromnu potrebu i ponos što mogu objaviti da smo licencu za 1. NL dobili već u prvom krugu!", otkrili su iz kluba. Naglasili su kako ovo postignuće nije rezultat rada jedne osobe, nego tima koji je, kako su naveli, "disao kao jedno".

Zahvale suradnicima koji su iznijeli proces licenciranja

Iz kluba su posebno zahvalili računovođi Sanji Rom, istaknuvši da su financijski kriteriji najzahtjevniji dio licenciranja. "Veliko hvala našoj računovođi Sanji Rom. Financijski kriteriji su najzahtjevniji dio licenciranja, a ona ih je odradila besprijekorno. Njezino ogromno znanje, preciznost i točnost u svakoj tablici bili su naša najveća sigurnost", poručili su.

Zahvalu su uputili i tajniku Petru Jankoviću na ažurnosti, trudu i odgovornosti. "Sve što je bilo potrebno, odrađeno je pravovremeno i s maksimalnom posvećenošću, što mi je uvelike olakšalo vođenje cijelog procesa", dodali su iz kluba.

Posebno je istaknut i doprinos klupskog oružara Josipa Banovića. Prema objavi iz kluba, upravo je njegov trud bio važan u ispunjavanju infrastrukturnih kriterija. "Posebno hvala našem oružaru Josipu Banoviću. Zahvaljujući njegovom trudu, danas s ponosom možemo reći da imamo najljepši teren u Dalmaciji, što je bio ključni dio infrastrukturnih kriterija", naveli su iz NK Hrvace.

Najveću zahvalu iz kluba su uputili predsjedniku, kojeg su opisali kao "alfu i omegu" NK Hrvace. "On je vizionar bez čije podrške i vjere u sve nas ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Hvala mu što nam je omogućio da radimo i što je vjerovao u moje vodstvo i u ovom najzahtjevnijem ciklusu do sada. Njegova nevjerojatna energija i nepokolebljiv optimizam bili su nam vjetar u leđa kada je bilo najteže. On je motor koji nas pokreće čak i u trenucima kada se ciljevi čine nedostižnima", stoji u objavi kluba.

Klub mora nastaviti ispunjavati uvjete

U odluci HNS-a navodi se i da je primatelj licence obvezan tijekom natjecateljske 2026./27. godine obavještavati Odjel za licenciranje klubova HNS-a o svim promjenama u elementima koje čine kriterije za izdavanje licence. Klub je obvezan o promjenama obavijestiti nadležni odjel u roku od 10 dana od dana nastale promjene.

Također, NK Hrvace tijekom licencirane natjecateljske godine ima obvezu obavještavanja o naknadnim događajima te ažuriranja budućih financijskih informacija u skladu s kriterijima HNS-a. Licenca se ne može prenijeti na drugi klub, a klub od nje tijekom natjecateljske 2026./27. godine ne može odustati.

"Idemo dalje, još jači"

Zaključno, iz kluba su poručili kako je iza njih zahtjevan, ali uspješan proces.

"Bilo je izazovno, bilo je neprospavanih noći, ali kada vidim koga imam uz sebe, znam da je svaki trud bio vrijedan. Idemo dalje, još jači!", zaključili su iz NK Hrvace.