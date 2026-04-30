Vatrogasci iz Makarske predstavili novi mural: "Simbol je i zahvala svim kolegama vatrogascima"

Makarski vatrogasci objavili su kako je završen mural kojim žele odati počast svim vatrogascima, ali i pilotima kanadera i helikoptera koji sudjeluju u gašenju požara.

Ideja se rodila nakon želje da se iskoristi velika bijela površina

Kako su naveli u objavi, prije nekog vremena odlučili su iskoristiti veliku bijelu površinu i na njoj nešto nacrtati.

"Eee da... GOTOVO JE!!!! Pa da i mi napišemo koju rič... Prije nekog vremena smo se odlučili iskoristiti ovu veliku bijelu površinu i nešto nacrtati", poručili su vatrogasci iz Makarske. Dodali su da je ideja bilo mnogo, kao i planova, a potom su se uključili njihovi članovi Senajda Lendić i njezin "šegrt" Miroslav Dudaš, koji su predložili mural. Ideja je, navode, odmah prihvaćena.

Mural je, istaknuli su, posvećen svima koji se svakodnevno bore s požarima. "Ovaj mural je simbol i zahvala svim našim kolegama vatrogascima te svim pilotima kanadera i helikoptera koji se svakodnevno rame uz rame bore sa požarima te pomažu jedni drugima", objavili su.

Zahvalili svima koji su pomogli

Makarski vatrogasci zahvalili su Darki Lendiću i tvrtki Lendić d.o.o., koja im je ustupila skelu, kao i braći Nikoli i Zoranu Đapiću te Fabuli Fortis na tehničkoj podršci.

Posebnu zahvalu uputili su autorima murala. "Za kraj se zahvaljujemo našim glavnim akterima, Senajdi Lendić i Miroslavu Dudašu, koji su glavni autori ovog djela", poručili su vatrogasci.