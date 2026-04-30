Brojni građani istočnog Splita imaju problema s HT-ovom mrežom: "Radi se na otklonu"

Brojni građani s istočnog dijela Splita javili su nam se tijekom dana zbog problema s HT-ovom mrežom. Kako navode, na pojedinim lokacijama imaju poteškoća sa signalom, a dio korisnika tvrdi da mrežu uopće ne može koristiti.

Prema informacijama koje smo dobili, problem je povezan s baznim stanicama na tom području.

"Imamo poteškoću s baznim stanicama na tom području. Zato nemate signal. Radi se na otklonu", poručeno je korisnicima koji su prijavili problem. Za sada nije poznato kada će poteškoće biti u potpunosti uklonjene, no prema dostupnim informacijama, tehničke službe rade na rješavanju problema.

Korisnici na istočnom dijelu Splita stoga bi još neko vrijeme tijekom večeri mogli imati problema s dostupnošću mobilnog signala i korištenjem usluga HT mreže.