Boka kao identitet: Izaslanstvo Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatske matice iseljenika Podružnice Split i Matice hrvatske sa suradnicima posjetilo Hrvate u Crnoj Gori

U sklopu multidisciplinarnog programa institucionalnog i kulturnog povezivanja Splitsko-dalmatinske županije s institucijama te udrugama Hrvata u Crnoj Gori s naglaskom na prostor Bokokotorskog zaljeva, zamjenik župana splitsko-dalmatinskog Stipe Čogelja, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Željko Primorac zajedno s voditeljem Podružnice Split Hrvatske matice iseljenika, Antom Ćaletom i predsjednikom Zajednice bokeljskih Hrvata, Hrvatske bratovštine "Bokeljska mornarica 809" iz Splita Lukom Perkovićem, prigodno su 24., 25. i 26. travnja u trodnevlju i uočnici blagdana blažene Ozane Kotorske posjetili Kotor i Tivat.

U delegaciji su također bili i članovi Ogranka Matice hrvatske u Splitu, predvođeni Željkom Pleićem, direktorica turističke zajednice Grada Sinja Monika Vrgoč, predstavnici Općine Klis, Neven Rusković, potpredsjednik "Bokeljske mornarice 809" iz Splita, brojni splitski Bokelji i članovi Udruge, te pjevači Gradskog zbora Brodosplit na čelu s predsjednikom Ivanom Žitkom, maestrom Vladom Sunkom i poslovnom voditeljicom Herci Ganza.

Uz veleposlanika Republike Hrvatske u Crnoj Gori, gospodina Veselka Grubišića, delegaciju iz Hrvatske primili su i predsjednik Hrvatskog građanskog društva i admiral Bokeljske Mornarice Mirko Vičević, te predsjednik Bokeljske mornarice Kotor Denis Vukašinović, kao i Ivo Deković iz Donje Lastve.

S obzirom da je konceptualno apostrofirano kulturno povezivanje s tendencijom unaprjeđenja programskih suradnji, a sve s ciljem očuvanja i jačanja hrvatskog nacionalnog identiteta, kroz održane tematske sastanke određena je programska dinamika u dijelu projekata, mjerodavnih institucija i udruga Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatske bratovštine "Bokeljska mornarica 809" iz Splita i Hrvatske matice iseljenika – Podružnice Split s Hrvatima u Crnoj Gori.

Naime, Sporazumom o suradnji Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske matice iseljenika od 6. studenoga 2025. godine, definirano je programsko sinkroniziranje u projektnim realizacijama koje se tiču Hrvata izvan Republike Hrvatske, pri čemu je između ostalog naglašena i kulturna, obrazovna te znanstvena suradnja s hrvatskom nacionalnom manjinom u dvanaest europskih zemalja, a kojoj kategoriji pripadaju i Hrvati u Crnoj Gori.

Uz radni dio boravka u Boki Kotorskoj, središnji događaj zbio se 25. travnja 2026. godine, u katedrali sv. Tripuna u Kotoru, koncertnom izvedbom Gradskog zbora Brodosplit. Dobitnici brojnih nagrada i priznanja, pod ravnanjem maestra Vlade Sunka, predstavili su se okupljenoj publici prigodnim sakralnim i duhovnim skladbama de Victorie, Mendelssohna, Gotovca, Papandopula, Delmate i Sunka.

Izvedbe djela Oče naš, Zdravo Marijo, Vjerujem, kantate Gospe Sinjska i drugih skladbi snažno su dojmile okupljene. Emocija, (glazbena) molitva, vrhunski umjetnički doživljaj ispunili su prostor katedrale, a publika je izvođače nagradila dugotrajnim pljeskom.

Don Robert Tonsati, župnik katedrale sv. Tripuna, uputio je toplu dobrodošlicu domaćima i gostima te zahvalio svima koji su doprinijeli realizaciji koncerta.

Za istaknuti je i dio kontemplativnog narativa posjeta Boki Kotorskoj, te susrete s upraviteljima svetišta Gospe od Milosti i Gospe od Škrpjela; don Ivom Ćorićem, te don Antom Dragobratovićem, koja hrvatska svetišta su hodočasnici također vidjeli.

S obzirom na brojnost i reprezentativnost nazočnih delegacija, kao i konstruktivan angažman programskih sudionika; za očekivati je nastavak plodonosne suradnje u svrhu promoviranja duhovnog i kulturnog nasljeđa Hrvata u Crnoj Gori, s naglaskom na prostor Boke Kotorske.