FOTO Strašna je gužva na izlazu iz Splita

Na splitskim prometnicama danas oko podneva stvorile su se velike gužve, posebno na potezu od Mall of Splita prema Solinu i Japirku, pokazuju podaci s Google Mapsa.

Najkritičnija situacija zabilježena je na brzoj cesti (D8), gdje se promet odvija usporeno uz duže kolone vozila. Crveno označene dionice ukazuju na zastoje i značajno produljeno vrijeme putovanja, iako se na prvi pogled radi o relativno kratkoj ruti od svega nekoliko kilometara.

Gužve se protežu od područja Mertojaka i Visoke prema čvorištu kod Bauhausa, a dodatno opterećenje vidljivo je i u smjeru Dračevca. Vozači koji se kreću tim dijelom grada suočeni su s usporenom vožnjom i povremenim zastojima.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje te, ako je moguće, korištenje alternativnih pravaca.