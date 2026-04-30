FOTO Strašna je gužva na izlazu iz Splita

Ogromna je gužva

Na splitskim prometnicama danas oko podneva stvorile su se velike gužve, posebno na potezu od Mall of Splita prema Solinu i Japirku, pokazuju podaci s Google Mapsa.

Najkritičnija situacija zabilježena je na brzoj cesti (D8), gdje se promet odvija usporeno uz duže kolone vozila. Crveno označene dionice ukazuju na zastoje i značajno produljeno vrijeme putovanja, iako se na prvi pogled radi o relativno kratkoj ruti od svega nekoliko kilometara.

Gužve se protežu od područja Mertojaka i Visoke prema čvorištu kod Bauhausa, a dodatno opterećenje vidljivo je i u smjeru Dračevca. Vozači koji se kreću tim dijelom grada suočeni su s usporenom vožnjom i povremenim zastojima.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje te, ako je moguće, korištenje alternativnih pravaca.

