Umjesto Coxa uskoro novi, legalni kafić i štekat. Iako, u uvali Trstenik već se danas može piti kava na suncu...

Sad kad su ruine nekadašnjeg luksuznog kafića, nakon tričavih desetak godina otkako je sudstvo krenulo u razračunavanje s tim ilegalnim objektom u uvali Trstenik, konačno sravnjene sa zemljom, može krenuti legalna i legitimna licitacija za novi objekt na istom mjestu.
Kako su istovremeno počišćeni i objekti na par ostalih vrhunskih lokacija uz more, a u Banovini su već donijeli 'Plan o izmjenama i dopunama Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Splita za razdoblje 2024. – 2028. godine', tako zainteresiranima preostaje pričekati raspisivanje natječaja...
Osim Trstenika, gdje je na mjestu na kojem se nalazio Cox (lokal koji je niknuo kao plod političke trgovine tadašnjeg gradonačelnika i vijećnika, uz zatvaranje oba oka na manjak potrebne dokumentacije), predviđen novi objekt – modul s 50 'kvadrata' terase, dakle štekata, te dozvola na tri godine, natječaj će gradska uprava raspisati i za Kašjune, također na tri godine, no s nešto više objekata.
Makar, vrijedi napomenuti da se već danas, zapravo posljednjih skoro godinu dana, može piti kava u istoj toj uvali ispod Trstenika, samo s druge strane uvale, s pogledom na zapad. Tamo od prošlog ljeta posluje Blue bar, modul sa štekatom čiji je vlasnik dobio koncesiju za tu lokaciju.