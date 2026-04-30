Užas u Dalmaciji. Pokrenuta istraga protiv 26-godišnjaka zbog teških kaznenih djela protiv spolne slobode i nasilja u obitelji

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku, nakon ispitivanja uhićenog hrvatskog državljanina rođenog 2000. godine, donijelo je rješenje o provođenju istrage. Tereti ga se za teško kazneno djelo protiv spolne slobode, kao i za kaznena djela nasilja u obitelji, prijetnje, nametljivog ponašanja, zlouporabe snimke spolno eksplicitnog sadržaja te lažne uzbune.

Kaznena djela počinjena na području Tisnog, Vodica i Zagreba

Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik tijekom ožujka i travnja 2026. godine na području Tisnog, Vodica i Zagreba počinio više kaznenih djela na štetu bliske osobe. Među njima su kaznena djela protiv spolne slobode, nasilje u obitelji, prijetnja, nametljivo ponašanje te zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja.

Sumnjiči ga se i da je policiju lažno obavijestio o događaju zbog kojeg je hitno postupala, nakon čega je utvrđeno da je riječ o lažnoj dojavi.

Određen istražni zatvor

Nakon ispitivanja okrivljenika, Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku prijedlog za određivanje istražnog zatvora. Kao razlozi su navedeni opasnost od utjecaja na svjedoke te opasnost od ponavljanja kaznenog djela.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva.