Maloljetnici koji su lažno prijetili bombama osumnjičeni za terorizam, otkriveno kako su se povezali

Mladići koji su uhićeni zbog sumnje da su slali mailove s prijetnjama bombaškim napadima, a od kojih su najmanje dvojica maloljetni, sada se suočavaju s policijskim optužbama za terorizam.

Premda su isprva bili uhićeni zbog sumnje na kazneno djelo tzv. lažne uzbune, tijekom kriminalističkih istraživanja provedenih u Zagrebu i Splitu istražitelji su došli do dokaza na temelju kojih su zaključili da su maloljetnici slanjem mailova na niz državnih institucija počinili ozbiljno zastrašivanje stanovništva.

U 5 dana 500 dojava, konfuzija je sve veća, a slučaj zagrebačke škole otvara brojna pitanja Riječ je o kaznenom djelu za koje je propisana kazna od jedne do osam godina zatvora, a hoće li ovakvu kvalifikaciju optužbi prihvatiti i nadležna državna odvjetništva, bit će poznato uskoro.

Policija je u proteklih 48 sati privela i uhitila najmanje tri mlađe osobe u vezi sa slanjem prijetećih mailova koji su posljednjih desetak dana stizali na adrese niza institucija, poput policijskih postaja, bolnica, škola i vrtića, medija, ali i trgovačkih centara.

Gamerske grupe

Prema informacijama do kojih je došao Jutarnji list, kako pišu, radilo se o oko 220 emailova.

Na području Dalmacije uhićene su dvije osobe, od kojih je jedan srednjoškolac, dok je u Zagrebu također uhićen jedan petnaestogodišnjak. Iako se osumnjičenici navodno nisu međusobno poznavali, policija je tijekom doista opsežnog kriminalističkog istraživanja otkrila nevjerojatnu vezu među njima.

Svi su bili sudionici raznih gamerskih chatova, a upravo u tim grupama, premda sudionici nisu znali imena jedni drugima, već su se skrivali pod nadimcima, nastale su ideje o slanju prijetećih mailova.

Premda su ideje o slanju mailova maloljetnicima opisane kao neka vrsta izazova, policija i druge sigurnosne službe ozbiljno istražuju jesu li u nekima od tih chatova maloljetnike zapravo treće osobe namjerno iskorištavale i indoktrinirale, koristeći ih kao oružje za ostvarenje svojih ciljeva širenja panike u RH. Također, te gamerske grupe unutar kojih se odvijala komunikacija nisu bile ograničene samo na područje RH, već su ideje o slanju upozorenja o bombama plasirane i među mladima u nekoliko zemalja u regiji, kako bi i oni u svojim zemljama također slali prijeteće mailove.

Istražitelji su, prema pisanju Jutarnjeg, analizirajući mailove u kojima je žargonom najavljivano da su na određenim mjestima postavljene bombe, otkrili kako u sadržajima poruka postoje određene podudarnosti.