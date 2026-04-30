Ovo je studentica medicine koja je operirala kod kuće: "Drugi dan sam imala usne kao patka"

Nevjerojatan slučaj u Rumunjskoj. Kako piše Telegraf studentica medicine (23) obavljala je operacije u svojoj kući još od svoje 18 godine, iako nije imala pravo na rad. Klijente je privlačila preko interneta, a policija joj pokucala na vrata nakon prijave i sada se brani sa slobode. Djevojka je navodno pet godina radila estetske zahvate u svom domu, bez dozvole, bez završenog fakulteta.

Djevojka se na društvenim mrežama hvalila da je studentica medicine i pokazivala je luksuzan život. Objavljivala je fotografije s putovanja i slične stvari.

"Jučer je kod mene bila jedna klijentica i pričala je baš o toj djevojci. Rekla je da ju je vidjela, da je skuplja, mislila je da ako je skupo da to znači da je dobro. Idućeg jutra probudila se s usnama kao kod patke i morala je kod druge djevojke da joj to popravi", prepričava jedna studentica medicine.

Uz sve, osumnjičena djevojka se navodno snimala na TikToku dok je pripremala klijente za intervencije.

"Šokantno je, jer je iskoristila rad svoje majke", kaže poznanica osumnjičene. Policija je pretresla stan osumnjičene djevojke i otkrila improviziranu ordinaciju, nelegalno sagrađenu u kući.