Revijalnom utakmicom veterana Hajduka i 4. gardijske brigade najavljeno obilježavanje Sudamje

U maloj dvorani Športskog centra Gripe danas je odigrana revijalna malonogometna utakmica između veterana HNK Hajduk i veterana 4. gardijske brigade. Sportski susret održan je uoči obilježavanja Dana grada Splita i blagdana svetog Dujma.

Utakmica je okupila brojne uzvanike i goste, a protekla je u prijateljskom i svečanom ozračju, u duhu zajedništva i poštovanja prema splitskoj sportskoj i braniteljskoj tradiciji.

Događaju je, u ime Grada Splita, nazočio ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za sport i politike mladih Igor Maretić. On je pozdravio sve prisutne te čestitao sudionicima na dobroj i borbenoj utakmici.

Revijalni susret veterana Hajduka i 4. gardijske brigade još je jedan u nizu događaja kojima se najavljuje ovogodišnje obilježavanje Sudamje, jednog od najvažnijih dana za grad Split i njegove građane.