Vučić: "To što imamo mi ovdje u Europi imaju još Poljaci. Nitko drugi, ni Bugari, ni Hrvati"

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji "Nacionalni dnevnik" na televiziji Pink, ponovio je koliko je važno to što Srbija nabavlja superračunala.

"To što imamo mi ovdje u Europi imaju još Poljaci. Nitko drugi, ni Bugari, ni Hrvati, nitko drugi nema takvu snagu s certifikatom klase 4. Imamo dva, nabavili smo i treći, dolazi u svibnju. Sve smještamo u Kragujevac. Vjerujemo da u nadolazećem razdoblju možemo mnogo napredovati po tom pitanju", rekao je na početku razgovora, prenosi Telegraf.

"Moramo ići ukorak s vremenom. Ovo mnogo košta, ali mi smo ispred naše konkurencije. 2020. smo nabavili prvo superračunalo. Ono što je za mene važno, nadam se da će nakon mog posjeta Kini biti sklopljeni dogovori o izgradnji tvornice robota. Očekujem da ćemo u lipnju imati prve robote", naveo je.

"Vidim da s robotima nema šale. Mogu pomagati u svemu, imaju značajnu vojnu primjenu. Za nas je to iznimno važno. Imam dobru vijest, imamo stopu rasta ispred Litve, Italije i Češke. Imamo ogromne rezerve u građevinarstvu. Mislim da ćemo održati stopu rasta od 3 posto. To znači da možemo računati na povećanje mirovina i plaća", naglasio je.

"Sve se komplicira"

Govorio je i o gorivu i nafti. "Mi smo druga zemlja koja je najmanje povisila cijene u Europi otkad je kriza nastala. Ljudi su mi se smijali, i to pametni ljudi, misleći da sam netko tko ne zna što govori. Kombinacijom mjera, naših rezervi nafte i derivata te smanjenjem trošarina, to smo postigli. Imamo najjeftiniji kruh u Europi, ali ljudi to ne govore", poručio je.

Dotaknuo se i izbora u Srbiji te skupova SNS-a na Vidovdan, pa rekao da je moguće da izbori budu ljeti.

"Bismo li sutra održali izbore, svakako ne. Vodit ćemo se državnim interesima i razlozima. Vidjet ćemo. Ja ne vidim rješenje kako da se situacija u svijetu smiri u gospodarskom smislu. Sve se komplicira, u svakom smislu. Najveće probleme s energentima imamo mi u Europi. Nama je nešto lakše dok rafinerija radi. Do 22. svibnja trebalo bi pronaći rješenje za NIS", najavio je.

"Izbori će biti ili 12. srpnja ili u razdoblju od listopada do studenog"

"Ne jamčim da će sve biti idealno ako se ovakva situacija u svijetu nastavi. Imat ću najznačajniji posjet u svom životu Narodnoj Republici Kini. Mnogo toga je u pripremi. Vjerujem da ćemo mnogo toga uspjeti riješiti", kazao je. Potom se vratio na temu izbora.

"Meni se o izborima ne govori lako. Rekao sam da imamo ozbiljne probleme s kojima se suočavamo. Kako god okrenete, ako ih ne uspijemo prevladati, ne trebamo ni vladati. Ljudi trebaju vidjeti tko o njima brine. Nagledao sam se revolucija, na kraju samo radnici i seljaci i ozbiljan rad donose rezultate. Rad na kraju pobjeđuje", napomenuo je.

Poručio je da se nada smirivanju nemira u svijetu. "Izbori će biti ili 12. srpnja ili u razdoblju od listopada do studenog. Sve ovisi o situaciji u državi i svijetu. Nadam se da će biti demokratski. Sve što ste tražili, sve ćete dobiti. Narod će imati priliku reći što želi", zaključio je.