Zadar poražen na gostovanju kod Spartaka

Košakaši Spartaka i Zadra danas su od 19 sati igrali utakmicu play-ina u sklopu AdmiralBet ABA lige, a slavili su domaćini rezultatom 86:68. Domaćini su bili bolji u prvoj, trećoj i posljednjoj čevrtini (22:14, 27:25, 22:11), dok su u drugoj bolji bili gosti (15:18).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Žganec s double-double učinkom od 10 poena, 10 skokova i 4 asistencije, a potom Mihailović s 27 poena, 2 skoka, 5 asistencije, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Ramljak s 14 poena, 5 skokova, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Kapusta s 9 poena, 1 skokom i 3 asistencije; Tišma s 4 poena, 3 skoka i 2 asistencije; Buljević s 4 poena i 3 skoka; Klarica s 2 skoka i 2 asistencije te Mekić, Torbarina, Tkachenko, Dundović i Mazalin.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 3. svibnja protiv Splita u Zadru u sklopu 32. kola SuperSport Premijer lige.