Dvije prometne nesreće i velike gužve: Ogromna je kolona na izlazu iz Splita

Na području Splita i okolice danas su zabilježene dvije prometne nesreće, a promet dodatno usporavaju velike gužve na ključnim gradskim prometnicama.

Prva nesreća dogodila se u Strožancu u 13:16 sati, gdje su sudjelovala dva vozila. Nastala je materijalna šteta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Druga prometna nesreća zabilježena je u Trogiru, kod Kauflanda, u 12:09 sati. I u tom slučaju sudjelovala su dva vozila, a prema dostupnim informacijama, nema ozlijeđenih.

Uz to, vozači javljaju o značajnim zastojima na širem području Splita. Prema podacima s Google Mapsa, promet je posebno usporen na brzoj cesti (D8) kod Mall of Splita, gdje se stvaraju duge kolone u smjeru Solina i Japirka. Zastoji su vidljivi i na prilazima iz smjera Mertojaka i Visoke, kao i prema Dračevcu.

Iako uzrok gužvi nije službeno potvrđen, pojačan promet i prometne nesreće dodatno opterećuju ionako frekventne gradske pravce.

Vozačima se savjetuje oprez i strpljenje te, ako je moguće, korištenje alternativnih pravaca.