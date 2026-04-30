S 2,25 promila sletio s ceste u Košutama, policija ga privela

Jučer, 29. travnja 2026. godine oko 21 sat policijski službenici Policijske postaje Sinj u mjestu Košute postupali su prema 37-godišnjem vozaču koji je, upravljajući vozilom u alkoholiziranom stanju, izgubio nadzor nad vozilom jer nije prilagodio brzinu stanju i uvjetima na cesti, zbog čega je došlo do zanošenja vozila, uslijed čega je izašao izvan kolnika na nogostup, nakon čega se vozilo zaustavilo na zemljanoj površini uz cestu.

Vozač je alkotestiran te mu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,25 g/kg, a preliminarnim testom na droge utvrđena je sumnja da se nalazi i pod utjecajem droge, nakon čega je 37-godišnjak odbio obaviti liječnički pregled kojim bi se nedvojbeno utvrdilo je li konzumirao drogu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Budući da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja, koji je pravomoćno već ranije kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola te je do sada tri puta prekršajno prijavljivan zbog odbijanja testiranja na prisutnost droga u organizmu, uhićen je i doveden u policijsku postaju, gdje je zadržan do otrježnjenja.

U žurnom postupku odveden je na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u ponovnom počinjenju prekršaja te da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana.

Sud ga je pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti bit će donesena u redovnom postupku.