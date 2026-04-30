Za ovog mladića se trgaju Hajduk, Dinamo, Milan, Bayern...

Tino Kusanović, mladi hrvatski napadač rođen u Nürnbergu, ponovno je u fokusu njemačke nogometne javnosti. Prema informacijama Transfermarkta, za talentiranog ofenzivca ranije je interes pokazao i AC Milan, no 1. FC Nürnberg nije želio otvoriti vrata njegovu odlasku. Klub je time jasno poručio da Kusanovića ne vidi kao kratkoročnu transfernu priliku, nego kao igrača oko kojega se može graditi budućnost, piše transfermarkt.de.

Hrvat s ugovorom do 2029. godine

Kusanović je rođen 8. ožujka 2008. godine, visok je 187 centimetara, igra na poziciji središnjeg napadača, a prema Transfermarktu ima i hrvatsko i njemačko državljanstvo. Član je Nürnberga, odnosno njegove druge momčadi, dok se vodi i kao dio kadra prve ekipe. Ugovor s klubom vrijedi mu do 30. lipnja 2029. godine, što dodatno pokazuje koliko u Nürnbergu ozbiljno računaju na njega.

Kusanović nije nepoznato ime skautima najvećih klubova. Ranije su se uz njega spominjali Bayern München, Bayer Leverkusen, AC Milan, Dinamo Zagreb i Hajduk Split, no mladi napadač odlučio je ostati u Nürnbergu. Njemački mediji tada su pisali kako je klub uspio zadržati jednog od najperspektivnijih igrača svoje akademije, unatoč interesu puno bogatijih sredina. U Nürnbergu s Kusanovićem žele biti strpljivi. Iako je već debitirao za prvu momčad i upisao se u klupsku povijest kao jedan od najmlađih igrača koji su zaigrali za seniore, plan je postupna prilagodba seniorskom nogometu. Transfermarkt ga trenutno procjenjuje na 300 tisuća eura, ali s obzirom na dob, ugovor i interes velikih klubova, njegova vrijednost mogla bi značajno rasti.

Kusanović je već nastupao za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije, a u Njemačkoj ga opisuju kao napadača koji se ističe fizičkim predispozicijama, završnicom i osjećajem za gol. Za Hrvatsku je posebno važno što se radi o igraču koji je nogometno odrastao u Njemačkoj, ali je izabrao hrvatski dres u mlađim kategorijama, piše transfermarkt.de.

Veliki zalog za budućnost

Nürnberg je posljednjih godina znao razvijati mlade igrače i kasnije ih prodavati za ozbiljne iznose, a Kusanović bi mogao biti sljedeći u tom nizu. Interes Milana i drugih europskih velikana potvrđuje da se njegovo ime prati izvan granica Njemačke. Za sada, međutim, klub ne žuri. Kusanović ostaje projekt Nürnberga, a hrvatski nogomet mogao bi u njemu dobiti još jednog napadača za budućnost.