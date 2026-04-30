Sportski turnir "Stipe Krnić" u Vinjanima Donjim okuplja stotine posjetitelja

Sportski turnir "Stipe Krnić", koji se održava u Vinjanima Donjim, posljednjih se godina profilirao kao jedan od najposjećenijih i najjačih turnira u Imotskoj krajini.

Organizator turnira je Udruga Sveti Nikola Tavelić, a ovaj sportsko-društveni događaj svakodnevno okuplja oko 200 posjetitelja. Posebno velik interes očekuje se tijekom završnice natjecanja, kada finalnu večer prati i do 800 ljudi.

Turnir koji čuva uspomenu na Stipu Krnića

Turnir "Stipe Krnić" nije samo sportsko natjecanje, već i događaj koji okuplja lokalnu zajednicu, promiče sportski duh i čuva uspomenu na Stipu Krnića, po kojem turnir nosi ime.

Iz godine u godinu turnir privlači sve veći broj posjetitelja, a osim sportskog dijela, prepoznat je i kao važno mjesto druženja stanovnika Vinjana Donjih, Imotske krajine i okolnih mjesta. Posebnu atraktivnost finalne večeri daje bogata tombola. Glavna nagrada iznosi oko 2.000 eura, a uz nju su pripremljene i brojne druge vrijedne nagrade koje dodatno podižu interes posjetitelja i atmosferu događaja.

Organizatori pozivaju posjetitelje i medije

Organizatori ističu kako upravo kombinacija sportskog nadmetanja, druženja i bogatog popratnog programa ovaj turnir čini jednim od važnijih lokalnih događaja. Iz Udruge Sveti Nikola Tavelić pozivaju sve zainteresirane da dođu u Vinjane Donje i podrže turnir "Stipe Krnić".