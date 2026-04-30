Preminuo splitski borilački velikan

Splitska i dalmatinska borilačka scena oprostila se od Branka Tenžere, dugogodišnjeg borca, trenera, suca i organizatora, čiji je rad ostavio dubok trag u karateu i borilačkim sportovima. Vijest o njegovoj smrti objavio je Nenad Bulović, koji se od Tenžere oprostio emotivnom objavom na Facebooku.
"Vrlo tužan obavještavam vas da nas je napustio naš prekaljeni borac, trener, sudac i organizator Branko Tenžera", napisao je Bulović, istaknuvši kako je Tenžera bio osoba koju su od milja nazivali "siromašni samuraj".
Tenžera je bio poznat kao veliki zaljubljenik u borilačke vještine, a posebno se isticao po tome što je u Split donio Jeet Kune Do, borilački koncept koji je proslavio Bruce Lee. Osim toga, dao je značajan doprinos razvoju karate sporta u gradu i regiji.
Bulović je podsjetio da je Tenžera osnovao ugledni karate klub “Brodograditelj”, ali i cijelu regionalnu ligu koja je trajala niz godina. Njegov rad, dodao je, neće biti zaboravljen.
"Neće biti zaboravljen jer sam u knjizi o Taekwon-dou i borilačkim sportovima u Splitu, Dalmaciji i znatno dalje, predvidio cijelo poglavlje o njemu i njegovim postignućima", naveo je Bulović.
Od Branka Tenžere oprostit će se obitelj, prijatelji, sportski kolege i svi koji su ga poznavali. Ispraćaj će se održati sutra u 13:45 sati na Lovrincu u Splitu.