FOTO I VIDEO "Kuća je velika, ne može se ona nosit" najveći pobjednik 36. Marulićevih dana, publika nagradila "Drvene ptice"

Svečanom dodjelom nagrada u Hrvatskom narodnom kazalištu Split zatvoreni su 36. Marulićevi dani, nacionalni festival hrvatske drame i autorskog kazališta.

Najveći broj nagrada osvojila je predstava "Kuća je velika, ne može se ona nosit" u produkciji Kazališta Marina Držića iz Dubrovnika. Predstava je nagrađena za predstavu u cjelini, dramaturgiju, glumačko ostvarenje i scenografiju, čime se nametnula kao najveći pobjednik ovogodišnjeg festivalskog izdanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Stručni žiri dodijelio nagrade "Marul"

Prema odluci Stručnog ocjenjivačkog žirija, kojim je predsjedala Zrinka Cvitešić, nagrada za suvremeni dramski tekst dodijeljena je Ivoru Martiniću za predstavu "Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo šute" Zagrebačkog kazališta mladih.

Dorotea Šušak i Romano Nikolić nagrađeni su za dramaturgiju predstave "Kuća je velika, ne može se ona nosit", dok je Patrik Lazić dobio nagradu za dramatizaciju predstave "Matija" u produkciji Arterarija iz Zagreba.

Nagrada za predstavu u cjelini pripala je predstavi "Kuća je velika, ne može se ona nosit" Kazališta Marina Držića iz Dubrovnika, a Ivica Buljan nagrađen je za režiju predstave "Gospoda Glembajevi" Narodnog kazališta Ivan Vazov iz Sofije.

Glumačke nagrade Doris Šarić Kukuljici i Mirej Stanić

Doris Šarić Kukuljica nagrađena je za glumačko ostvarenje u predstavama "Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo šute" Zagrebačkog kazališta mladih te "Matija" Arterarija iz Zagreba.

Nagradu za glumačko ostvarenje dobila je i Mirej Stanić za ulogu u predstavi "Kuća je velika, ne može se ona nosit" Kazališta Marina Držića iz Dubrovnika.

Zdravka Ivandija Kirigin nagrađena je za umjetničko ostvarenje u području scenografije, i to za rad na predstavama "Drvene ptice", u koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, te "Kuća je velika, ne može se ona nosit" Kazališta Marina Držića iz Dubrovnika.

Publika najboljom predstavom proglasila "Drvene ptice"

Nagrada žirija publike, odnosno čitatelja Slobodne Dalmacije, za najbolju predstavu festivala pripala je predstavi "Drvene ptice" u koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

Nagradu je uručila Lenka Gospodnetić, novinarka Slobodne Dalmacije, a u ime predstave preuzeo ju je redatelj Ivan Plazibat.

Župić: "Split je ponovno bio mjesto susreta umjetnika, struke i publike"

Nagrade je uručio Božo Župić, v.d. intendanta HNK Split i ravnatelj festivala, dok je obrazloženja pročitala Zrinka Cvitešić, predsjednica Stručnog ocjenjivačkog suda.

"Ovogodišnji Marulićevi dani još su jednom pokazali koliko publika prepoznaje i cijeni domaće kazališno stvaralaštvo. Split je ponovno bio mjesto susreta umjetnika, struke i publike. Ovakav interes potvrđuje važnost festivala na nacionalnoj kazališnoj sceni", poručio je Župić.

Istaknuo je i kako je iza festivala deset dana izvrsnog kazališta te da je interes publike bio velik za svaku festivalsku predstavu.

Festival zatvoren izvedbom opere "Ero s onoga svijeta"

Festival je službeno zatvorio Željko Primorac, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije.

"Veseli me činjenica da je na ovogodišnje Marulićeve dane prijavljeno najviše djela do sada. Posebno raduje podatak kako su prijave stigle i iz susjednih država, i to u najvećem broju do sada. To je priznanje ne samo ovom festivalu kao iznimno snažnom festivalu drame, već i potvrđuje činjenicu kako su hrvatski autori još uvijek iznimno aktualni i u domovini i u inozemstvu", istaknuo je Primorac.

Dodao je kako Split, kao središte festivala, može biti ponosan na svoje naslijeđe, renesansnu i humanističku kulturu te tradiciju koja je iznjedrila Marka Marulića.

Svečano zatvaranje, koje su vodili Pere Eranović i Marija Šegvić, bit će zaključeno izvedbom opere "Ero s onoga svijeta" u produkciji Hrvatskog narodnog kazališta Split.