Dambrauskas ispisao povijest

Bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas ispisao je povijest azerbajdžanskog nogometa. Njegov Sabah osigurao je naslov prvaka četiri kola prije kraja prvenstva, što je prvi trofej u povijesti kluba, a time je prekinuta dugogodišnja dominacija moćnog Qarabaga.

Dambrauskasova momčad do matematičke potvrde naslova došla je nakon što je njihov jedini konkurent, Qarabağ, poražen u gostima kod Neftçija rezultatom 2:1. Domaćima su pobjedu donijeli Emil Safarov u 55. minuti i Bassala Sambou u sudačkoj nadoknadi, dok su gosti privremeno izjednačili autogolom. Četiri kola prije kraja Sabah tako ima nedostižnih 13 bodova prednosti nad rivalom, piše Index.

Povijesni uspjeh za klub osnovan 2017.

Ovaj uspjeh tim je veći jer je Sabah osnovan tek 2017. godine i nikada prije nije bio prvak Azerbajdžana. Litavski stručnjak, kojeg se u Hrvatskoj pamti po angažmanu u Hajduku od 2021. do 2022. godine, uspio je svrgnuti s trona Qarabağ, apsolutnog vladara tamošnjeg nogometa koji je u posljednjih 12 godina osvojio čak 11 prvenstava. Dambrauskasova momčad do titule je stigla sa samo jednim porazom u cijeloj sezoni.

U igri i za dvostruku krunu

Sabah ima priliku sezonu završiti i s dvostrukom krunom. U Kupu Azerbajdžana plasirali su se u finale, a u polufinalu su izbacili upravo Qarabağ. Pobjedom od 2:1 u uzvratnoj utakmici prošli su s ukupnim rezultatom 4:3.

U finalu ih čeka Zira, klub kojeg se hrvatska publika sjeća od prošlog ljeta, kada se u kvalifikacijama Konferencijske lige sastao s Hajdukom. Splićani su tada prošli dalje s ukupnih 3:2.