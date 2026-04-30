Velike gužve na autocestama: Kolone na A1, A3 i A6, tunel Brinje povremeno se zatvara

Promet je danas pojačan na više važnih cestovnih pravaca, a najveće poteškoće bilježe se na autocestama A1, A3 i A6. Vozačima se savjetuje dodatan oprez, strpljenje i prilagodba brzine uvjetima na cesti.

Na autocesti A1 Zagreb–Split–Ploče, između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno, uz povremene zastoje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dodatne poteškoće bilježe se i pred tunelom Brinje u smjeru Dubrovnika, gdje je kolona duga oko dva kilometra. Tunel se, prema dostupnim informacijama, povremeno zatvara iz sigurnosnih razloga.

Na istoj autocesti, između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika, u zoni radova na 129. kilometru, vozi se u koloni dugoj oko tri kilometra.

Problemi su zabilježeni i na autocesti A3 Bregana–Lipovac, uključujući zagrebačku obilaznicu. Zbog prometne nesreće između čvorova Popovača i Kutina, na 101. kilometru u smjeru Lipovca, promet se odvija jednim trakom. Ondje se stvorila kolona duga oko 15 kilometara.

Na autocesti A6 Rijeka–Zagreb dogodila se prometna nesreća između čvora Vrata i tunela Sleme, na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se odvija uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Vozačima se preporučuje da prije polaska provjere stanje na cestama te da na put krenu uz dovoljno goriva, vode i strpljenja, osobito ako putuju prema moru ili se kreću dionicama na kojima su zabilježene nesreće i radovi.