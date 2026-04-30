Ministrica Vučković otkrila privatnu stranu: Šminka se u autu, kosu pegla kod kuće i jutro ne može zamisliti bez crne kave

Ministricu zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariju Vučković javnost najčešće viđa u službenim i protokolarnim situacijama, no u razgovoru koji je objavio Net.hr pokazala je znatno opušteniju i osobniju stranu.

Šminka se i u automobilu

Razgovor je počeo prilično neobično. Na poziv novinara javila se dobro raspoložena te otkrila da se upravo šminka. Pritom je priznala da to ne čini uvijek na istom mjestu – nekad kod kuće, nekad u uredu, a ponekad i u automobilu, dok čeka na semaforu.

Jedan od najvažnijih kozmetičkih detalja za ministricu je precizna linija tuša na očima. Uz dozu humora priznala je da šminkanje u žurbi zna završiti i krivudavom crtom, osobito ako se sprema između brojnih obveza.

Vučković je govorila i o svojoj rutini njege. Dan započinje jednostavno, umivanjem hladnom vodom i laganim kremama, a šminku ne doživljava kao masku, nego kao diskretan naglasak. Najčešće koristi tuš za oči, serum u boji, malo rumenila i neutralni ruž. Kao proizvod bez kojeg ne ide navela je upravo tuš za oči, i to pristupačnu marku koju kupuje u drogeriji.

Otkrila je i da za spremanje ne treba puno vremena. Za pranje i peglanje kose treba joj oko pola sata, dok ostatak spremanja obavi za petnaestak minuta. Ne odlazi redovito frizeru, već kosu često pegla sama kod kuće.

Jutro počinje crnom kavom

U razgovoru za Net.hr Vučković se osvrnula i na prehranu. Podrijetlom je iz Ploča pa se smatra baštinicom neretvanske tradicije. Voli tradicionalna jela, meso i krumpir, brudet, maslinovo ulje, ljutu papriku, domaći kruh i suhe kolače. Jutro najčešće počinje crnom kavom, dok doručak često preskače ili pojede tek malo voća.

Iako priznaje da nikada nije imala većih problema s težinom, kaže da danas liniju ipak nije jednako lako održavati kao u mladosti. Vježba dva do tri puta tjedno po pola sata.

Stil opisuje kao jednostavan

Ministrica je progovorila i o odijevanju. Svoj stil opisuje kao jednostavan, bez pretjerivanja. Rijetko nosi šarenu odjeću, voli jednostavne krojeve i tamnije tonove, osobito zimi. Privatno najčešće bira traperice i crne majice, a u garderobi ima najviše haljina i sve veću kolekciju odijela.

Vučković rado nosi odjeću hrvatskih brendova i dizajnera, a priznala je i da zna kupovati na sniženjima, iako ne čeka popust ako joj se nešto posebno svidi. Posebno je slaba na haljine jednostavnog kroja, a kada joj neki model odgovara, zna ga kupiti u više boja.

Razgovor koji je objavio Net.hr pokazao je ministricu u izdanju u kojem je javnost rijetko ima priliku vidjeti – opuštenu, duhovitu i samoironičnu, s navikama koje se ne razlikuju mnogo od svakodnevice brojnih žena. Iza ozbiljne političke funkcije stoji osoba koja dan započinje kavom, njeguje jednostavnost i ne bježi od šale na vlastiti račun.

