U 48 sati šest požara otvorenog prostora: Vatrogasci apeliraju na građane da budu oprezni pri spaljivanju

U proteklih 48 sati vatrogasci su intervenirali ukupno sedam puta, od čega se šest intervencija odnosilo na požare otvorenog prostora, a jedna na tehničku intervenciju uklanjanja stabla koje je prijetilo padu na prometnicu.

Većina požara povezana sa spaljivanjem na otvorenom

Prema informacijama s terena, većina požara nastala je nakon što je spaljivanje na otvorenom izmaknulo kontroli. Riječ je o prijavljenim, ali i neprijavljenim spaljivanjima, zbog čega vatrogasci još jednom upozoravaju građane na potreban oprez. Apeliraju na sve građane da prilikom spaljivanja biljnog otpada i drugog materijala na otvorenom budu posebno odgovorni, da ne pale vatru za vjetrovita vremena te da svako spaljivanje obavezno prijave nadležnoj vatrogasnoj postrojbi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Djeca pomogla vatrogascima pronaći požar u masliniku

Među intervencijama posebno se izdvaja požar na području Galije, koji je izbio usred maslinika. Požar su dojavila djeca koja su se nalazila u neposrednoj blizini. Po dolasku vatrogasaca na teren, upravo su im djeca svojim mobitelima označila put i pomogla im da brže pronađu lokaciju požara. Njihova prisebnost i brza reakcija uvelike su olakšali intervenciju i omogućili pravovremeno gašenje.

Intervenirali i s kolegama iz DVD-a Žrnovnica

Tijekom protekla dva dana vatrogasci su dvije požarne intervencije odradili u suradnji s kolegama iz DVD-a Žrnovnica.

Uz požare otvorenog prostora, zabilježena je i jedna tehnička intervencija, tijekom koje je uklonjeno stablo koje je prijetilo padu na prometnicu i ugrožavalo sigurnost sudionika u prometu. Vatrogasci još jednom podsjećaju da neoprezno spaljivanje na otvorenom može vrlo brzo dovesti do požara većih razmjera, osobito u suhim i vjetrovitim uvjetima. Građane pozivaju da svako planirano spaljivanje unaprijed prijave nadležnoj vatrogasnoj postrojbi te da se pridržavaju svih sigurnosnih uputa kako bi se spriječile opasne situacije i nepotrebne intervencije.