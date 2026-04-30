U 48 sati šest požara otvorenog prostora: Vatrogasci apeliraju na građane da budu oprezni pri spaljivanju

U proteklih 48 sati vatrogasci su intervenirali ukupno sedam puta, od čega se šest intervencija odnosilo na požare otvorenog prostora, a jedna na tehničku intervenciju uklanjanja stabla koje je prijetilo padu na prometnicu.
Većina požara povezana sa spaljivanjem na otvorenom
Prema informacijama s terena, većina požara nastala je nakon što je spaljivanje na otvorenom izmaknulo kontroli. Riječ je o prijavljenim, ali i neprijavljenim spaljivanjima, zbog čega vatrogasci još jednom upozoravaju građane na potreban oprez. Apeliraju na sve građane da prilikom spaljivanja biljnog otpada i drugog materijala na otvorenom budu posebno odgovorni, da ne pale vatru za vjetrovita vremena te da svako spaljivanje obavezno prijave nadležnoj vatrogasnoj postrojbi.
Djeca pomogla vatrogascima pronaći požar u masliniku
Među intervencijama posebno se izdvaja požar na području Galije, koji je izbio usred maslinika. Požar su dojavila djeca koja su se nalazila u neposrednoj blizini. Po dolasku vatrogasaca na teren, upravo su im djeca svojim mobitelima označila put i pomogla im da brže pronađu lokaciju požara. Njihova prisebnost i brza reakcija uvelike su olakšali intervenciju i omogućili pravovremeno gašenje.
Intervenirali i s kolegama iz DVD-a Žrnovnica
Tijekom protekla dva dana vatrogasci su dvije požarne intervencije odradili u suradnji s kolegama iz DVD-a Žrnovnica.
Uz požare otvorenog prostora, zabilježena je i jedna tehnička intervencija, tijekom koje je uklonjeno stablo koje je prijetilo padu na prometnicu i ugrožavalo sigurnost sudionika u prometu. Vatrogasci još jednom podsjećaju da neoprezno spaljivanje na otvorenom može vrlo brzo dovesti do požara većih razmjera, osobito u suhim i vjetrovitim uvjetima. Građane pozivaju da svako planirano spaljivanje unaprijed prijave nadležnoj vatrogasnoj postrojbi te da se pridržavaju svih sigurnosnih uputa kako bi se spriječile opasne situacije i nepotrebne intervencije.