Završeni radovi na prometnici u Pražnicama: Saniran kolnik i dograđen nogostup

Županijska uprava za ceste Split objavila je da su završeni radovi na unapređenju prometne infrastrukture u mjestu Pražnice, na području Općine Pučišća na otoku Braču.

Veća sigurnost za pješake i vozače

U sklopu projekta sanirano je 130 metara kolnika, a dograđeno je i dodatnih 200 metara nogostupa. Time je, kako ističu iz Županijske uprave za ceste Split, značajno povećana sigurnost svih sudionika u prometu, osobito pješaka. Radovi su izvedeni s ciljem poboljšanja kvalitete prometnice i sigurnijeg kretanja mještana, ali i posjetitelja ovog bračkog mjesta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Radovi nakon polaganja novog vodovoda

Projekt je realiziran u suradnji s Vodovodom i odvodnjom Brača i Hvara, nakon što je uspješno završeno polaganje novog vodovoda. Na taj je način osigurana dugoročna kvaliteta i funkcionalnost infrastrukture. Izvođač radova bila je tvrtka Patrlji d.o.o.

Iz Županijske uprave za ceste Split poručuju kako nastavljaju s ulaganjima u sigurnije i kvalitetnije prometnice, na dobrobit svih mještana i posjetitelja.