NESTAO DJEČAK Policija moli građane za pomoć. Jeste li ga vidjeli?

Romeo Fischer, rođen 2012. godine nestao je prošle subote u Rijeci, a policija za njim intenzivno traga. Detalji nestanka nisu poznati, a policija je objavila kako je riječ o dječaku, hrvatskom državljaninu sa smeđe-crnim očima kojem je prebivalište u Rijeci.

Nestanak je prijavljen 25. travnja, otkada mu se gubi svaki trag. Cijeli slučaj potrage vodi Policijska uprava primorsko-goranska, piše 24sata.

Policija moli da građane da, slučaju da imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći, obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu na broj 192.