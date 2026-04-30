17-godišnjak slao mailove školama. Tvrdio da su postavljene bombe

Maloljetni hrvatski državljanin rođen 2009. godine osumnjičen je za kazneno djelo terorizma nakon što je, prema sumnjama, slao prijetnje o postavljenim eksplozivnim napravama u više zagrebačkih škola, izvijestilo je Državno odvjetništvo.

Postupak je pokrenut nakon kaznene prijave Službe terorizma Ravnateljstva policije, a sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici proveo je prvo ispitivanje osumnjičenog na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva.

Tužiteljstvo: "Cilj je bio zastrašiti stanovništvo"

Prema navodima tužiteljstva, postoji osnovana sumnja da je maloljetnik 28. i 29. travnja 2026. slao e-mail poruke na adrese više osnovnih i srednjih škola te gimnazija u Zagrebu. U porukama je tvrdio da su u školama postavljene eksplozivne naprave i prijetio njihovim aktiviranjem, što je moglo dovesti do smrti većeg broja osoba.

Cilj takvih poruka, sumnja tužiteljstvo, bio je ozbiljno zastrašiti stanovništvo. Zbog prijetnji evakuiran je veći broj školskih objekata, policija je obavila protueksplozijske preglede, a događaj je izazvao uznemirenost među učenicima, zaposlenicima škola i širom javnošću.

Nakon ispitivanja, državno odvjetništvo predložilo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage prihvatio je prijedlog i maloljetniku odredio istražni zatvor.