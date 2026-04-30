Građanska inicijativa prozvala kotarsko vijeće Plokita: "Strah nas je nerezonskog trošenja novca prije izbora"

Navršilo se jedanaest mjeseci od izborne pobjede Tomislava Šute za gradonačelnika Splita, a iz Građanske inicijative Naprid Plokite naprid Siromašna poručuju kako su i sami priželjkivali odlazak prethodne gradske vlasti, ponajprije zbog neriješenog problema buduće garaže na Plokitama. Kako navodi Denis Pejković iz Građanske inicijative Naprid Plokite naprid Siromašna, aktualna gradska vlast barem je uspjela riješiti lokaciju buduće garaže, no građani će na javnu garažu, prema njihovim očekivanjima, čekati još dvije do tri godine.

"O problemu parkiranja na Plokitama znaju i ptice na grani, pa je suvišno više to isticati", poručuju iz Inicijative.

Kritike na račun kotarskog vijeća: "U proteklih godinu dana nije gotovo ništa napravljeno"

Ipak, kako ističu, ono što ne mogu shvatiti niti prešutjeti jest, kako navode, "(ne)rad kotarskog vijeća", osobito tijekom protekle godine. "Dok se na Plokitama u mandatu Ivice Puljka nešto i napravilo, u mandatu ove gradske vlasti nije gotovo ništa. I to što se napravilo, krivo se radilo, a pitanje je i je li se smjelo tako trošiti kotarski novac", navode iz Građanske inicijative.

Pritom spominju izradu rampi za osobe s invaliditetom ispred jedne zgrade te financiranje murala na drugoj zgradi. "Što je onda s preostalim zgradama u kvartu?!" pitaju se. Posebno kritiziraju početak izgradnje parka za pse prošle jeseni. Tvrde kako je lokacija neadekvatna, a da se gotovo pola godine nije odmaklo dalje od zemljanih radova i betoniranja podloga za stupiće buduće ograde. "Grad Split se također nije baš pretrgao u aktivnostima na području Plokita", dodaju.

Iz Inicijative podsjećaju kako su prije deset i pol mjeseci pozvali tada novoizabranog gradonačelnika Tomislava Šutu da posjeti njihov kvart. On je, navode, nakon nekoliko dana došao u prostorije gradskog kotara sa suradnicima i sastao se s predsjednikom kotarskog vijeća. Međutim, ističu kako je Šuta u međuvremenu obišao gotovo sve gradske kotare i mjesne odbore te se sastao s njihovim vijećima, o čemu je Grad Split izvještavao na službenoj Facebook stranici. "To je sve objavljeno na službenoj fb stranici Grada Splita, osim ovog sastanka na Plokitama, pa i ne znamo je li se on uopće i računa, jer nikakvih prijedloga i zaključaka nije bilo", poručuju iz Inicijative.

"Možemo li očekivati išta pametno s gotovo 50.000 eura kotarskog novca?"

Od ove godine decentralizirana sredstva za gradske kotareve i mjesne odbore uvećana su za 30 posto, no iz Građanske inicijative smatraju da je to za Plokite "slaba utjeha". Podsjećaju kako se na jesen održavaju kotarski izbori, a predstoje i ljetni mjeseci.

"Možemo li onda očekivati kako će se išta pametno i korisno napraviti s tih nešto manje od 50.000 eura kotarskog novca u sljedećih par mjeseci? Strah nas je nerezonskog trošenja tih sredstava prije kotarskih izbora. Ne bi bilo prvi put", upozoravaju. Dodaju kako bi gradski kotar, odnosno njegovo vijeće, trebalo inicirati komunalne zahvate u kotaru, osobito one veće, dok od gradske vlasti očekuju konkretne poteze prema vijeću kotara.

"Premda nema formalne osnove, bilo bi najbolje to kotarsko vijeće raspustiti iako je pri kraju mandata. To bi bio najljepši poklon za Dan kotara, koji nam slijedi za nešto više od tri tjedna", poručuju. Iz Građanske inicijative podsjećaju kako HDZ ima većinu u kotarskom vijeću Plokita, ali dodaju kako to, prema njihovu mišljenju, ne oslobađa odgovornosti ni manjinu. "HDZ ima većinu u kotarskom vijeću, ali to ne ekskulpira ni manjinu, koja toj većini drži ljestve, odnosno podržava ovakav (ne)rad, a sve na štetu građanki i građana Plokita", navode. Posebno ističu kako u posljednjih godinu i pol dana na sastanke predstavnika gradskih kotara i mjesnih odbora s gradonačelnikom ne odlazi nitko iz kotarskog vijeća Plokita. "To je prve dvije godine činio predstavnik naše Građanske inicijative, kao nezavisni vijećnik. Treba li još što dodati kako bi slika o radu kotarskog vijeća Plokita, na čelu s predsjednikom i gradskim vijećnikom, bila jasnija?" pitaju iz Inicijative.

Problem kotarskih prostorija traje više od pet godina

Na kraju su se osvrnuli i na problem dviju kotarskih prostorija, za koje tvrde da ih je uzurpirala jedna udruga potrošača. "Podsjećamo kako se već više od pet godina rješava na sudu uzurpacija dviju kotarskih prostorija od strane jedne udruge potrošača i od tad su ta dva prostora zatvorena. Ni ova vlast očito ništa ne poduzima po tom pitanju. Zar se to ne može riješiti i bez suda i ući u posjed?!" zaključuju iz Građanske inicijative Naprid Plokite naprid Siromašna.