U nedjelju Hajduk i Varaždin na Poljudu: Policija objavila posebnu regulaciju prometa i važne upute građanima

U nedjelju, 3. svibnja 2026. godine, s početkom u 18:45 sati, na gradskom stadionu "Poljud" u Splitu odigrat će se nogometna utakmica između HNK "Hajduk" i NK "Varaždin". Iz policije su tim povodom obavijestili građane o posebnoj regulaciji prometa, ali i o mjerama koje će se provoditi prije, za vrijeme i nakon utakmice.

Posebna regulacija prometa od 14:45 sati

Na dan utakmice organizator i policija ograničit će kretanje vozila u zoni stadiona. Od 14:45 sati pa do završetka osiguranja uspostavit će se blokada na raskrižju Ulice VIII. Mediteranskih igara i Ulice Sedam Kaštela, kod ulaza na parkiralište bazena Poljud i "Hemingwaya". Ograničenje se neće odnositi na vozila javnog gradskog prijevoza, vozila s propusnicom te vozila žurnih službi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ograničenje će vrijediti i u Ulici Zrinsko-frankopanskoj, od raskrižja Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, kao i u Ulici Put Supavla od raskrižja s Ulicom Put Brodarice. Iznimke se odnose na vozila žurnih službi, HV-a, stanara, javnog prijevoza te vozila s propusnicom. Policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme i nakon završetka utakmice obavljati snimanje na stadionu i prilaznim pravcima.

Što je zabranjeno unositi na stadion?

Iz policije podsjećaju građane da je, sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga, kao i ulazak i boravak u prostoru športskog objekta u alkoholiziranom stanju.

Zabranjeno je i unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta pogodnih za nanošenje ozljeda ili stvaranje nereda i nasilja. Također je zabranjeno paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava te paljenje drugih navijačkih rekvizita. Građanima se skreće pozornost i na zabranu maskiranja lica kapom, maramom ili na drugi način s ciljem prikrivanja identiteta. Na stadion nije dopušteno unositi ni isticati transparente, zastave ili druge predmete s tekstom, slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti. Zabranjeno je i pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje po navedenim osnovama.

Policija podsjeća i kako je zabranjen pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski ili gledateljski prostor, kao i u prostore namijenjene sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju. Zabranjeno je bacanje predmeta u natjecateljski prostor te boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od organizatora.

Apel građanima

"Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu, kako bi utakmica prošla bez izgreda", poručili su iz policije.