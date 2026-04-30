Kareti se vraćaju u Varoš: Tradicija i zabava na balinjerama ponovno na ulicama, i vi se još stignete prijaviti

Današnja djeca vjerojatno i ne znaju što je karet na balinjere, a još rjeđe su se okušala u toj igri. Ipak, karet – ili karić – obilježio je djetinjstva mnogih starijih Dalmatinaca. Nije ni čudno što ga mlađe generacije slabo poznaju kada danas gotovo sve mogu kupiti gotovo – romobili i slična “čuda” dostupni su na svakom koraku. Nekada je, međutim, izrada kareta bila poseban gušt, a pravo zadovoljstvo dolazilo je tek pri spuštanju niz nizbrdicu. Danas je promet znatno gušći i cesta prepuna automobila, no lijepo se prisjetiti kako je to nekad izgledalo.

Za one koji ne znaju, karet se sastoji od pravokutne daske od drvene šperploče koja služi kao sjedište. Na nju su pričvršćene stražnja, nepokretna osovina i prednja, pokretna osovina. Na stražnjoj se nalaze dva manja kuglična ležaja postavljena izvan gabarita daske, dok je na prednjoj, u sredini, smješten jedan veći kuglični ležaj, u narodu poznat kao balinjera. Prednja osovina, dijelom koji izlazi izvan gabarita daske, služi i kao upravljač, zahvaljujući središnjem spoju s prednjim dijelom daske. Zbog većeg prednjeg ležaja, prednji dio kareta blago je uzdignut u odnosu na stražnji. Vožnja se sastoji od spuštanja niz padinu, najčešće po asfaltu, pri čemu nastaje prepoznatljiv zvuk zujanja, pomalo nalik buci automobila.

Upravo se ove subote u centru grada oživljava ova nekadašnja tradicija. U sklopu proslave Svetog Križa u Varošu održat će se utrka kareta. Tim povodom danas je u prostorijama Gradskog kotara Varoš organizirana i radionica izrade kareta.

Sama utrka na rasporedu je u subotu u 16 sati, dok se prijave zaprimaju do subote u podne. Ova atraktivna utrka održava se na Kragića poljani, a sudjelovati mogu svi zainteresirani – potrebno je imati karet i, naravno, dozu dobre volje.

Prijave su moguće putem broja 097/715-1427.

Pogledajte kako je bilo na današnjoj radionici.