Svečano u splitskoj zračnoj luci: Sve je spremno za povijesni dolazak prvog leta iz New Yorka

Zračna luka Sveti Jeronim u Splitu danas je u svečanom ozračju uoči dolaska prvog leta američke zrakoplovne kompanije United Airlines na novoj izravnoj liniji Newark/New York – Split.

Kako se vidi na fotografiji iz zračne luke, prostor je posebno uređen za ovu prigodu. Postavljeni su plavo-bijeli baloni, promotivni panoi United Airlinesa te oznake nove linije EWR – SPU, čime se dodatno naglašava važnost ovog događaja za Split, Dalmaciju i hrvatski turizam.

Prvi let na novoj liniji najavljen je za petak, 1. svibnja 2026. godine, a riječ je o povijesnom trenutku za splitsku zračnu povezanost. Nova izravna veza s istočnom obalom Sjedinjenih Američkih Država predstavlja velik iskorak za Zračnu luku Sveti Jeronim, ali i za cijelu srednju Dalmaciju.

Dolazak United Airlinesa u Split trebao bi dodatno ojačati turističke dolaske iz SAD-a, otvoriti prostor za snažniju gospodarsku suradnju te dodatno pozicionirati Split na međunarodnoj aviokarti. Linija će povezivati Newark/New York i Split tijekom sezone, od proljeća do početka rujna 2026. godine, a ranije je objavljeno da su karte već dostupne na službenim stranicama United Airlinesa.

S obzirom na svečano uređenje terminala i pripreme koje su već vidljive u zračnoj luci, jasno je da se dolazak prvog aviona iz New Yorka dočekuje kao jedan od najvažnijih trenutaka u novijoj povijesti splitskog aerodroma.