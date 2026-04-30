Dijelovi Splita, Solina, Klisa i Žrnovnice ostaju bez struje

Dijelovi Splita, Solina, Klisa i Žrnovnice u ponedjeljak, 4. svibnja 2026. godine, bit će privremeno bez električne energije, izvijestila je Elektrodalmacija Split. Prekidi su najavljeni zbog radova na niskonaponskoj mreži te zamjene mjernih uređaja.

U Klisu će struje nestati od 9 do 12 sati u ulicama Belimovića 9-25, Iza grada 6, Šubića kliških 9-18 te Trg Mejdan 1. Razlog prekida su radovi na NN mreži.

U Splitu su najavljena četiri odvojena prekida. U Novakovu 16 električne energije neće biti od 9 do 10 sati, dok će Milićeva bez struje biti od 10.30 do 11.30 sati. U Papandopulovoj 31 prekid je planiran od 9 do 11 sati zbog radova na NN mreži. Od 10 do 12 sati struje neće biti ni u Bosanskoj, Ulici Petra Kružića, Iza Lože i Ispod Ure, gdje je najavljena zamjena mjernih uređaja.

U Solinu će od 8.30 do 12.30 sati bez struje biti korisnici u Ulici Petra Krešimira IV 130 te u Ulici Stjepana Radića na kućnim brojevima 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26 i 28. Razlog prekida je zamjena mjernih uređaja.

U Žrnovnici će opskrba električnom energijom biti prekinuta od 9 do 13 sati u ulicama Sv. Ante te Don Rafaela Radice od broja 71 do 83, zbog radova na NN mreži.

Iz Elektrodalmacije mole potrošače za razumijevanje tijekom izvođenja radova.