Na sjednici HTZ-a pale važne odluke: Milijuni za lokalni turizam, raskid suradnje sa Skijaškim savezom

Održana je 5. sjednica Turističkog vijeća HTZ-a, na kojoj je usvojena Odluka o odabiru projekata lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2026. godini. Prema toj odluci, za ukupno 229 projekata odobren je iznos od gotovo 4,3 milijuna eura.

Riječ je o sredstvima iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, koja se koriste za financiranje razvojnih projekata i kreiranje novih turističkih programa vezanih uz razvoj turističkih proizvoda, komunikaciju i oglašavanje, destinacijski menadžment te za projekte koji se realiziraju sredstvima iz EU fondova.

Također, na sjednici je, nakon provedenog javnog natječaja, usvojena Odluka o angažmanu produkcijske kuće Bunker d.o.o. za usluge snimanja i izrade novog promotivnog image videa hrvatskog turizma.

Podsjetimo, promotivni video "Ambasadori hrvatskog turizma", u kojem glavnu ulogu imaju poznati hrvatski sportaši, glumci i umjetnici, osvojio je brojne prestižne međunarodne nagrade, među kojima su glavna nagrada Travel Video Awards u kategoriji "Best Video by a Tourism Organization" te Fitur Grand Prix za najbolji promotivni video u konkurenciji 58 radova iz 11 zemalja.

Dodatno, na današnjoj je sjednici Turističko vijeće jednoglasno potvrdilo Odluku o statusu suradnje s Hrvatskim skijaškim savezom, kojom se do daljnjega obustavlja marketinška suradnja s Hrvatskim skijaškim savezom i raskida postojeći Ugovor o marketinškoj suradnji, zbog nanošenja reputacijske štete od strane partnera. O tome je Hrvatski skijaški savez pisano obaviješten.