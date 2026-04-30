Close Menu

Danas počinje Sudamja 2026: Službeni početak obilježit će koncert Nine Badrić na Pjaci

"Nima grada bez judi"
Nina Badrić

Grad Split danas službeno započinje obilježavanje Sudamje, blagdana svoga zaštitnika sv. Dujma. Ovogodišnja manifestacija održava se pod geslom "Nima grada bez judi", a bogat program trajat će sve do 10. svibnja.

Više od 170 događanja diljem grada

Tijekom narednih deset dana Splićane i njihove goste očekuje više od 170 događanja na brojnim lokacijama diljem grada. Program donosi raznolike sadržaje, od gastronomskih i kulturnih događanja, sportskih natjecanja i regata, do dječjih radionica, predstava, sajmova i zabavnog programa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ovogodišnje geslo manifestacije naglašava ono najvažnije – zajedništvo, tradiciju i ljude koji čine Split. Upravo će gradske ulice, trgovi i kulturne ustanove u danima pred nama postati mjesta susreta, druženja i proslave.

Program za sve generacije

Organizatori su se pobrinuli da program bude prilagođen svim generacijama. Najmlađe očekuju dječje predstave i edukativne radionice, dok će ostali posjetitelji moći uživati u izložbama, kazališnim izvedbama, vjerskom programu, sajmovima te brojnim drugim sadržajima.

Program započinje već od jutarnjih sati na više gradskih punktova. Građani mogu prošetati Voćnim trgom i razgledati ponudu domaćih obrtnika, dok je u GKMM-u na Ravnim njivama za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole organizirana radionica kroz koju će na zabavan način upoznati običaje i značaj Sudamje.

Ninu Badrić večeras slušamo na Pjaci

Službeni početak programa obilježit će večerašnji koncert Nine Badrić na Pjaci. Koncert počinje u 20 sati, a iz Grada pozivaju sve građane i posjetitelje da im se pridruže u slavlju uz pjesmu i ples.

Detaljan program Sudamje 2026. dostupan je na službenoj web stranici Grada Splita.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
3
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1