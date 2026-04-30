Grad Split objavio termine sajamskih dana, evo kada kreće prigodna prodaja

Grad Split donio je Zaključak o proglašenju sajamskih dana tijekom 2026. godine, s ciljem obogaćivanja ponude za građane i turiste, ali i dodatnog poticanja gospodarskih aktivnosti te društvenog života u gradu.

Prigodna prodaja na području cijelog grada

Kako je objavio Grad Split, prigodna prodaja bit će omogućena na kioscima i štandovima na području cijelog grada. U ponudi će se moći naći prehrambeni proizvodi, rukotvorine, suveniri, cvijeće, svijeće i drugi prigodni proizvodi. Sajamski dani u 2026. godini proglašeni su za sljedeće blagdane i spomendane: Praznik rada, Dan državnosti, Tijelovo, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, Veliku Gospu, Sve svete te Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Poseban naglasak stavljen je na Glavnu tržnicu – Pazar, jednu od ključnih gradskih lokacija, gdje će se prigodna prodaja odvijati u tradicionalnom i autentičnom splitskom okruženju. Dodatno, na Pazaru i uz Hrvojevu ulicu prigodna prodaja odvijat će se i kroz događanje "Na Pazar nediljom". Manifestacija će se održavati svake nedjelje od početka svibnja do kraja rujna 2026. godine, kao mjesto susreta građana, posjetitelja i turista u prepoznatljivom ambijentu gradske tržnice.

Radno vrijeme od 7 do 22 sata

Radno vrijeme prigodne prodaje određeno je od 7:00 do 22:00 sata, dok će se na Pazaru primjenjivati redovno radno vrijeme tržnice.