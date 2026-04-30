Nova generacija županijskog GROWit akceleratora dobila je svoje ime - tko su odabrani startupi?

Prije nešto više od godinu dana osam startup timova prvi je put sjelo u urede Županijskog tehnološkog huba Digitalna Dalmacija i službeno postalo prvom generacijom GROWit akceleratora. Tada je mnogo toga bilo otvoreno pitanje. Hoće li program zaista isporučiti ono što obećava? Hoće li startupi iz Dalmacije pronaći put do investitora, međunarodnih tržišta i stvarnih korisnika u stotinama tisuća? Hoće li jedan akceleratorski ciklus biti dovoljan da pokrene ono što cijeli ekosustav godinama priprema?

Odgovor je u međuvremenu stigao, i to glasno. Startup ScanEat premašio je brojku od 150.000 preuzimanja, a BlueDataB započeo je graditi poslovanje na međunarodnim tržištima, sve do Čilea.

Kickoff Day u hubu: atmosfera koja govori sve

Dan predstavljanja projekata u Županijskom tehnološkom hubu Digitalna Dalmacija u Splitu donio je odluku koju je dalmatinska tehnološka scena čekala mjesecima: tko će činiti novu generaciju GROWit akceleratora.

GROWit akcelerator najintenzivnija je faza poduzetničke vertikale koju Digitalna Dalmacija godinama razvija zajedno sa Splitsko-dalmatinskom županijom. Riječ je o vertikali koja vodi od Studentskog poduzetničkog programa, preko STARTit akademije, do akceleratora i dalje, do GROWit SME programa za zrelije tvrtke. Cilj je jednostavan, ali ambiciozan: pružiti tehnološkim startupovima iz regije sve što im je potrebno kako bi napravili iskorak prema tržištu, investitorima i internacionalizaciji.

Deset timova, šest mjesta - pravila bez popusta

U finale predselekcije ušlo je deset timova, onih koji su kroz administrativnu provjeru i ocjenjivanje prijava izborili pravo da svoju ideju predstave uživo, pred povjerenstvom, u tri minute prezentacije i tri minute pitanja.

Za stolom s ocjenjivačima sjedila su četiri ključna aktera dalmatinskog tehnološkog i poduzetničkog ekosustava: voditelj Digitalne Dalmacije Damir Brčić, koordinator poduzetničkog huba Josip Musić i financijski stručnjak Ivica Žuro uživo, dok se suosnivač tvrtke Smion Miro Hegedić uključio putem platforme Google Meet.

More, umjetna inteligencija i prvi val energije

Timovi koji su predstavljali svoje projekte pokrivali su iznenađujuće širok tehnološki raspon, od pomorske umjetne inteligencije do generativnih CAD platformi, od električnih hidrokrila do online mentalnog zdravlja.

HarborLane predstavio je projekt koji stvara digitalne sigurnosne koridore za lučki promet kombiniranjem IoT senzora i umjetne inteligencije za praćenje plovila, upozoravanje na sudare i optimizaciju ruta u stvarnom vremenu. Nakon njega HEYROW je predstavio Heyrow X1, potpuno električno hidrokrilno plovilo koje rješava problem neučinkovitosti konvencionalnih plovila. MeDo je predstavio mobilnu aplikaciju za upravljanje lijekovima, pregledima i medicinskom dokumentacijom, s naglaskom na potpunu privatnost jer svi podaci ostaju na uređaju, uz mogućnost umjetne inteligencije za skeniranje lijekova i sučelje prilagođeno populaciji starijoj od 50 godina. NavisAI predstavio je generativnu CAD platformu za brodograđevni dizajn na kojoj se 3D modeli trupa broda kreiraju prirodnim jezikom, bez crtanja, kao odgovor na CAD sustave stare četrdeset godina. Prvi blok zatvorio je Quizotto.ai, digitalna platforma za kvizove uživo s bodovanjem u stvarnom vremenu i automatizacijom organizacije interaktivnih događaja.

Od GIS-a do industrije guma

SAINT THOMAS otvorio je drugi blok web GIS aplikacijom koja objedinjuje sve prostorne planove u jedan vizualni sloj i jednim klikom prikazuje građevinski potencijal bilo koje katastarske čestice. Serenity je predstavio online platformu za mentalno zdravlje s brzim, sigurnim i anonimnim pristupom licenciranim psiholozima putem videoterapije, s naglaskom na dostupnost i smanjenje stigme. Storabear je predstavio P2P platformu koja povezuje osobe koje trebaju skladišni ili parkirni prostor s onima koji raspolažu neiskorištenim prostorom. The Score predstavio je pametni semafor za sportske terene koji automatski prati rezultat, detektira golove pomoću kamere i prikazuje vrijeme utakmice na LED zaslonima. Drugi blok zatvorio je Tyrio, digitalna B2B platforma za industriju guma koja povezuje proizvođače, distributere i servisere kroz kataloge, narudžbe i upravljanje zalihama.

Vijećanje, objava, šest startup timova

U novu generaciju GROWit akceleratora ušli su Quizotto.ai, Serenity, MeDo, Storabear, The Score i Saint Thomas.

Šest timova, šest različitih područja: edukacija i zabava uživo, mentalno zdravlje, personalizirana medicina, ekonomija dijeljenja za skladišni prostor, sportska tehnologija te prostorno planiranje i GIS. Ako je itko sumnjao u širinu i raznolikost dalmatinske tehnološke scene, ovaj izbor daje jasan odgovor.

Što čeka novu šestorku?

Sljedeći tjedni donose konkretne korake: potpisivanje ugovora o akceleraciji, preuzimanje ureda u Županijskom tehnološkom hubu Digitalna Dalmacija te početak rada s edukacijskim partnerima koji će procijeniti početnu razinu svakog tima.

Nakon toga slijedi rad kroz cijeli ciklus: 20.000 eura bespovratnih sredstava po startupu, besplatan uredski prostor u tehnološkom hubu Digitalne Dalmacije, intenzivan mentorski rad te internacionalna komponenta koja otvara vrata europske startup scene.

Nakon networkinga u coworkingu - sljedeći koraci

Drugi ciklus GROWit akceleratora službeno je započeo. Slijedi predstavljanje timova pojedinačno, uz priče koje su ih dovele do ovog programa i planove koje žele ostvariti do sljedećeg Investors Daya.