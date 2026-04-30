Tip u Dalmaciji pokušao pobjeći policiji, počinio 11 prekršaja, odveden na sud

U srijedu, 29. travnja 2026. godine oko 2.55 sati na državnoj cesti D8 u mjestu Mala Duba policijski službenici svjetlosnim i zvučnim signalima izdali su naredbu za zaustavljanje vozaču osobnog vozila, na što se on oglušio i dao u bijeg. Policijski službenici pratili su smjer kretanja vozila te odmah krenuli za njim. Vozač je tijekom vožnje naglo povećavao brzinu, što je uzrokovalo proklizavanje kotača i zanošenje vozila prilikom mijenjanja prometne trake.

Dolaskom do mjesta Gradac, na kolniku ulice Grma, zbog neprilagođene brzine u zavoju skrivio je prometnu nesreću, izletio s kolnika i udario u betonski zid, gdje se i zaustavio. Nakon toga izašao je iz vozila, na kojem je nastala materijalna šteta, te trčeći pobjegao u šumu. Policijski službenici su potrčali za njim, spriječili ga u daljnjem bijegu i nad njim uporabili sredstva prisile.

Muškarac je uhićen i doveden u policijsku postaju. Obavljenom provjerom utvrđeno je da je riječ o 35-godišnjaku prema kojem je policija već više puta postupala zbog teških prometnih prekršaja, ali i zbog kaznenog djela vezanog uz krijumčarenje ljudi preko državne granice. Nema položen vozački ispit te je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima bilo koje kategorije.

Na zahtjev policijskog službenika odbio se podvrgnuti ispitivanju prisutnosti opojnih droga u organizmu, odnosno liječničkom pregledu radi uzimanja krvi i urina. U vozilu su se nalazile još četiri osobe, svi hrvatski državljani, koji su nakon bijega vozača ostali u vozilu te je utvrđeno da nisu počinili prekršaje.

Opisanim ponašanjem 35-godišnjak je počinio čak 11 prometnih prekršaja.

U optužnom prijedlogu policija je sudu predložila da se ponavljaču odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i novčana kazna u iznosu od 1.450 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije na 12 mjeseci.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 13 dana, nakon čega je predan u zatvor.