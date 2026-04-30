Gattuso uskoro preuzima jedan klub?

Torino bi na kraju sezone ponovno mogao krenuti u potragu za novim trenerom. Iako je Roberto D’Aversa u završnici prvenstva stabilizirao momčad i izborio matematički ostanak u Serie A, njegova budućnost na klupi granata i dalje je neizvjesna. Prema pisanju Tuttosporta, predsjednik Urbano Cairo i sportski direktor Gianluca Petrachi razmatraju više opcija, a među imenima koja su se ponovno pojavila posebno se ističe Rino Gattuso.

Bivši talijanski reprezentativac već godinama uživa veliko povjerenje predsjednika Torina, koji ga je pokušavao dovesti još 2023., a zatim i 2024. godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Gattuso ponovno zanimljiv Torinu

I dalje se spominje i mogući povratak Ivana Jurića, no sve je više informacija koje vode prema Gattusu. Tuttosport navodi kako su kontakti između Petrachija i bivšeg talijanskog reprezentativca već uspostavljeni, dok se u klubu paralelno procjenjuje što učiniti s aktualnim trenerom.

Cairo je, govoreći o budućnosti D’Averse, ostavio dojam suzdržanosti. "Razgovaram s Petrachijem o mogućem ostanku D’Averse. Zadovoljni smo njime, ali odluka još nije donesena", poručio je predsjednik Torina.

Cairo: "Procjenjujemo D’Aversin ostanak"

Sličan ton Cairo je zadržao i kada su ga novinari pitali za Danielea De Rossija, trenera kojeg iznimno cijeni.

"De Rossi radi dobro i pošten je čovjek. Poznajem ga, sviđa mi se kao osoba i kao trener, ali danas nisam razmatrao opciju De Rossi jer sada imamo trenera D’Aversu. Procjenjujemo njegov mogući ostanak. Vidjet ćemo je li to moguće ili ne. Razgovarat ćemo s njim i s Petrachijem kako bismo odabrali najbolje rješenje", rekao je Cairo.

Rezultati mu idu u prilog, ali ugovor istječe

Unatoč dobrim rezultatima, D’Aversa još nije dobio konkretan signal kluba o produljenju ugovora koji mu istječe na kraju sezone. Nakon što je preuzeo momčad, ostvario je četiri pobjede i dva remija u osam utakmica, čime je Torino izvukao iz opasne zone i vratio mir u svlačionicu.

Ipak, predsjednikova izjava da se "procjenjuje" njegov ostanak ne zvuči kao čvrsta potvrda povjerenja. D’Aversa se nada višegodišnjem ugovoru, no Cairo mu ga u veljači nije želio ponuditi. U sljedećim utakmicama, protiv Udinesea, Sassuola, Cagliarija i Juventusa, trener Torina mogao bi dodatno učvrstiti svoju poziciju. S druge strane, Gattuso je opcija koja se u klupskim krugovima ponovno ozbiljno razmatra. Njegov odnos s Cairom već je ranije bio vrlo dobar, a sada bi ključnu ulogu mogao imati i Petrachi, koji je također u odličnim odnosima s bivšim trenerom Milana, Napolija i Marseillea.