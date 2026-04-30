FOTOGALERIJA Velika akcija darivanja krvi na Poljudu: Prikupljeno četrdesetak doza, Hajduk i sportaši pružili podršku

Održana je 15. dobrovoljna akcija darivanja krvi u novinarskom salonu na Poljudu u organizaciji mladih splitskih sportskih novinara u suradnji s Hajdukom, Crvenim križem i splitskim klubom Olimpijaca... Akciju su podržali i brojni drugi splitski sportski klubovi i sportaši, kao i sponzori koji su osigurali poklone za sve koji su se odazvali akciji. Prikupljeno je četrdesetak doza, s kojima su organizatori jako zadovoljni te koje će biti od velike pomoći.

Ovoga puta najsretniji darivatelj bio je Sandro Santrić, koji je originalni potpisani dres igrača Hajduka Ante Rebića odlučio donirati udruzi "Sličice pričaju". Darivateljima krvi također je podijeljeno deset ulaznica za nedjeljnu utakmicu Hajduka i Varaždina.

U ime brojnih sportaša koji su se odazvali akciji obratio se legendarni Milivoj Bebić: "Prešao sam 65 godina pa nisam mogao dati krv, ali sam došao pružiti podršku. Inače sam dugogodišnji darivatelj krvi i to mi je uvijek bilo zadovoljstvo. Mi iz Splitskog kluba olimpijaca uvijek smo prisutni na ovakvim akcijama i pozivamo sve građane da se priključe jer to zaista nije nikakav bauk, a čovjek se nakon toga bolje osjeća", kazao je Bebić.

U ime Hajduka darivatelje su došli pozdraviti Bruno Durdov i Roko Brajković: "Osjećaj je odličan jer znamo da klub već dugi niz godina sudjeluje u ovoj akciji. Drago nam je što svi koji vole Hajduk mogu pomoći, a kako se bliži ljeto, krv je sve potrebnija, pa nam je posebno drago da možemo pomoći svima kojima je potrebno", poručio je Brajković.

U ime Uprave Hajduka javnosti se obratila Marinka Akrap: "Ovo je jako značajno za klub. Sve što je vezano uz Poljud povezano je s izrazitim emocijama, bez obzira radi li se o utakmici ili samo govorimo o Poljudu. No kada su ovakve akcije u pitanju, a osobito uz kontinuitet od 15 godina, onda je tu izrazito velika pozitivna emocija i nama je posebno drago što smo sve te godine dio ovoga", naglasila je Marinka Akrap.