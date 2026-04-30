Veliki glazbeni spektakl u Veloj Luci: Jakov Jozinović nastupa na "Tragu u beskraju"

Vela Luka i ovog ljeta postaje središte vrhunske glazbe i snažnih emocija kroz manifestaciju "Trag u beskraju", posvećenu neprolaznom glazbenom nasljeđu Olivera Dragojevića. Publiku od 26. do 31. srpnja očekuje bogat program koji donosi koncerte, promocije knjiga, nastupe mladih izvođača, kulturne sadržaje i humanitarnu nogometnu utakmicu. Posebna pažnja ove je godine usmjerena na četiri velike koncertne večeri koje čine okosnicu festivala.

Glazbeni program počinje koncertom na brodu Jadrolinije

Manifestacija počinje u nedjelju, 26. srpnja, u 17 sati koncertom na brodu Jadrolinije. Nastupit će Marko Tolja, Iva Ajduković i Mario Pavlić, kao i Ante Gelo Band, kojem će se pridružiti Maasej Kovačević, Robert Vrbančić i Marko Matošević.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dan kasnije, u ponedjeljak, 27. srpnja, u Glazbenoj školi "Oliver Dragojević" održat će se promocija knjige nota "Oliver za gitaru", autora Ante Gele. Program počinje u 20 sati.

Mladi pjevaju Olivera, a publiku očekuje i promocija knjige

U utorak, 28. srpnja, program počinje u 10 sati u Žardinu u Veloj Luci koncertom "Mladi pjevaju Olivera". Iste večeri, u 20 sati, u atriju Centra za kulturu održat će se promocija knjige "Oliver - Sve nježne riječi svijeta", autora prof. dr. sc. Zorana Curića. U srijedu, 29. srpnja, u 10 sati u crkvi sv. Josipa nastupit će Ines Tričković s recitalom.

Središnji koncert manifestacije "Trag u beskraju" održat će se u srijedu, 29. srpnja, u 21 sat na pontonu u Veloj Luci. Na velikoj pozornici nastupit će Petar Grašo, Zorica Kondža, Nina Badrić, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Iva Ajduković, Ines Tričković i klapa Ošjak.

Nakon završetka izravnog televizijskog prijenosa koncert će se nastaviti uz Gelo Band.

Humanitarna utakmica i koncert "Prijatelji s baluna"

U četvrtak, 30. srpnja, u 17:30 sati na nogometnom igralištu u Veloj Luci održat će se humanitarna utakmica. Iste večeri, u 21:30 sati na pijaci ispred crkve sv. Josipa, publiku očekuje koncert "Prijatelji s baluna". Nastupit će Dražen Zečić, Alen Nižetić, Giuliano, Hari Rončević i Pero Panjković.

Manifestacija završava 31. srpnja koncertom "Nina Badrić & Ante Gelo Acoustic Orchestra", koji će se održati u 21:30 sati na pijaci ispred crkve sv. Josipa. Ovogodišnji "Trag u beskraju" još jednom donosi jedinstven spoj umjetnosti, tradicije, emocije i sjećanja na Olivera Dragojevića, čije pjesme i danas snažno povezuju generacije.