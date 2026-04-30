Šok u Njemačkoj, Trump zaprijetio povlačenjem vojske: "To bi bio ozbiljan udarac gospodarstvu"

Američki predsjednik Donald Trump ponovno razmatra smanjenje vojnog kontingenta Sjedinjenih Američkih Država u Njemačkoj, što bi moglo imati dalekosežne političke i gospodarske posljedice, izvještavaju njemački mediji poput Deutsche Wellea i Der Spiegela.

Prema dostupnim informacijama, odluka još nije donesena, no Trump je signalizirao da bi do nje moglo doći uskoro, i to u trenutku kada su odnosi između Washingtona i Berlina vidljivo zahladili.

Sukob oko Irana dodatno zaoštrio odnose

Napetosti su eskalirale nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz javno kritizirao američku vojnu operaciju protiv Irana. Njemački mediji prenose da je Merz ocijenio kako Sjedinjene Države “očito nisu imale jasnu strategiju” pri ulasku u sukob.

Trump je na to reagirao vrlo oštro, poručivši da Merz “nema pojma o čemu govori”, uz dodatne kritike na račun njemačkog gospodarstva. Kako piše Bild, američki predsjednik otišao je i korak dalje, optuživši kancelara da implicitno podržava mogućnost da Iran razvije nuklearno oružje, iako za takvu tvrdnju nema potvrde u Merzovim javnim istupima.

Unatoč svemu, Merz je pokušao smiriti situaciju, ističući da komunikacija između dviju zemalja i dalje postoji te da odnosi nisu u potpunosti narušeni.

Deseci tisuća američkih vojnika u Njemačkoj

Prema podacima koje prenosi Deutsche Welle, u Europi je trenutno raspoređeno oko 86.000 američkih vojnika, od čega se približno 39.000 nalazi upravo u Njemačkoj. Riječ je o jednoj od ključnih američkih vojnih prisutnosti izvan SAD-a.

Njemačka pritom nije samo logistička baza, već i sjedište važnih zapovjednih struktura, uključujući Europsko zapovjedništvo američke vojske (EUCOM) u Stuttgartu, koje ima ključnu ulogu u operacijama na europskom kontinentu i šire.

Mogući veliki udarac za lokalno gospodarstvo

Njemački mediji posebno naglašavaju gospodarsku dimenziju mogućeg povlačenja. Američke vojne baze godinama su važan ekonomski faktor u brojnim regijama. Tisuće lokalnih radnika izravno su zaposlene u američkim bazama, dok još veći broj radnih mjesta ovisi o njihovoj prisutnosti.

Primjerice, zračna baza Ramstein, jedna od najvećih američkih baza u Europi, generira značajne prihode kroz plaće, najamnine i različite ugovore. U njezinoj blizini trenutno se gradi i velika vojna bolnica, što dodatno potvrđuje dugoročnu stratešku važnost tog područja.

Kako ističe Der Spiegel, eventualno smanjenje broja vojnika moglo bi imati “osjetne posljedice za regionalna gospodarstva”, osobito u dijelovima Njemačke koji su snažno vezani uz američku vojnu infrastrukturu.

Stara prijetnja ponovno na stolu

Trumpova ideja o smanjenju vojne prisutnosti u Njemačkoj nije nova. Tijekom svog prvog mandata najavljivao je povlačenje oko 12.000 vojnika, što je tada obrazlagao nezadovoljstvom zbog, kako je tvrdio, nedovoljnih njemačkih izdvajanja za obranu.

Ti su planovi kasnije zaustavljeni dolaskom administracije Joea Bidena, no aktualni razvoj događaja pokazuje da se ta tema ponovno vraća u fokus transatlantskih odnosa.

Za sada ostaje nejasno hoće li Trump svoju prijetnju pretvoriti u konkretan potez, no njemački mediji upozoravaju da bi takva odluka mogla imati posljedice daleko izvan vojnog sektora – od politike do svakodnevnog života u brojnim njemačkim regijama.