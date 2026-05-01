"Više igre, manje ekrana": Djeca nam ne trebaju medalje, nego zdravo djetinjstvo – sport je početak svega

U vremenu u kojem živimo djeca se sve češće suočavaju s ozbiljnim izazovima – od pretilosti i nezdravih životnih navika do poremećaja u prehrani. To više nisu izolirani slučajevi, nego realnost koja se tiče velikog broja obitelji. Upravo zato postaje jasno da je uključivanje djece u sport danas nužnost, a ne izbor.

Ne mora svako dijete biti natjecatelj, niti je cilj stvarati profesionalne sportaše. Bit sporta je mnogo dublja. Sport nije samo ono što djeca rade u slobodno vrijeme – sport je ono što kroz to iskustvo postaju.

Stvaranje prijateljstava i odgovornosti

Djetinjstvo je najvažnije razdoblje u životu čovjeka. U tim godinama stvaraju se navike, oblikuje karakter i razvija osobnost. Upravo kroz sport djeca pronalaze svoje mjesto u zajednici, uče suradnji, prihvaćanju i odgovornosti. Stvaraju prijateljstva, grade uspomene i usvajaju vrijednosti koje ostaju za cijeli život.

Zato je važno djeci dati prostor – prostor da se zaljube u sport, da pogriješe bez straha, da uče kroz iskustvo i da rastu vlastitim tempom. U tom procesu rezultat nije najvažniji. Važan je put.

Omogućimo djeci da se kreću

Sport je temelj na kojem dijete može graditi zdrav odnos prema sebi i svom razvoju. On donosi fizičku dimenziju kroz kretanje i zdrave navike, mentalnu kroz motivaciju i poticajno okruženje, te emocionalnu kroz sazrijevanje, samopouzdanje i postupno oslobađanje od straha i pritiska.

Ako želimo zdraviju i stabilniju generaciju, odgovor nije kompliciran. On počinje jednostavno – omogućimo djeci da se kreću, da se igraju i da kroz sport postanu najbolja verzija sebe.

asf