Na Dinari čak -5. Što nas očekuje u dane produženog vikenda i trebaju li poljoprivrednici strahovati od mraza?

Tek što smo pomislili da ćemo skoro na plaže, hladna fronta je otpuhala natprosječnu toplinu s našeg područja, a nije se posebno "proslavila" po pitanju oborina pa možemo govoriti o nastavku suhog proljeća.

Osim pada temperature zraka, fronta je donijela buru koja će nas pratiti i sljedeća dva dana, a tek tijekom nedjelje možemo očekivati njen konačan prestanak.

Mnogi poljoprivrednici na kontinentu, ali i u Dalmatinskoj zagori pomno prate temperature zraka u strahu od pojave kasnog mraza. Danas smo zakoračili u svibanj, posljednji mjesec klimatološkog proljeća i pojava mraza u ovom dijelu godine u pravilu je iznimno opasna pojava.

Ipak, čini se da će nas od mraza, barem u Dalmaciji, sačuvati bura koja ne dopušta hlađenje tla koje bi se inače dogodilo da nije vjetrovito. Na Sinjalu se u noći mjerilo -5°C, no na najvišem vrhu Hrvatske na Dinari to nije opasna pojava. Mraz se javio u kotlinama Like, ali i dijela sjeverozapada zemlje.

U petak nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu do jaku buru. Olujnih udara bit će sam podno Velebita, više u prvom dijelu dana. Jutro će biti hladno za dio godine, u nekim dijelovima Dalmatinske zagore ispod 5 stupnjeva. Najviše dnevne temperature zraka većinom od 16 do 21°C.

Pretežno vedro će biti i u subotu. Puhat će umjerena, na udare pojačana bura, a popodne na moru tramontana. Bura će navečer oslabiti. Jutro će biti prohladno, moguće još malo hladnije nego u petak zbog nešto slabije bure. Danju će ipak biti toplo, većinom od 18 do 24°C.

Sunčano će biti i u nedjelju, a bura će danju prestati i okrenuti na slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova. Jutro i dalje prohladno, danju većinom od 18 do 23°C.

Uživajte u buri dok možete jer već do utorka diže se jugo uz značajan porast noćnih temperature zraka. Kiša je moguća sredinom tjedna.