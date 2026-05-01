Povijesni dan za Zračnu luku Sv. Jeronim na koju je po prvi put sletio Boing 767 direktno iz New Yorka

Jutros je svečano sletio Boing 767 direktno iz New Yorka u Split te tako otvori sezonu direktnih letova između ova dva grada. Pokretanje ove direktne linije predstavlja značajan korak u povezivanju srednje Dalmacije s istočnom obalom Sjedinjenih Američkih Država te otvara nove mogućnosti za turizam, poslovnu suradnju te gospodarstvo regije, čim se slaže privremeni direktor Zračne luke Split, Josip Čorić.

-Ovo je povijesni dan za Zračnu luku koja ove godine slavi svoj 60.rođendan te nam je drago da se u toj godini jubileja dogodila ovako velika stvar za sve nas. Ove godine smo povezani s 85 destinacija što nas svrstava u stratešku dalmatinsku regiju, kazao je Čorić.

Ovom prilikom Patric Quayle iz Odnosa s javnošću United Airlinesa izrazi je zadovoljstvo dolaskom te zahvalio osoblju Zračne luke i Vladi RH na ostvarenju ove suradnje.

- U vremenu smo velikih obljetnica kad Zračna luka slavi 60 godina, a United Airlines 100 godina. Naša politika poslovanja je povezivanje ljudi te razvoj turizma u regijama u kojima do sada nismo imali letove. Realizacijom ovog leta iz Splita imate mogućnost posjetiti 125 regija u Americi te se radujem dobroj poslovnoj suradnji te produžetku turističke sezone, kazao je Quayle.

-Velika mi je čast biti ovdje kako bismo svi skupa proslavili prvi let Uniteda za Split. U ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture želim izraziti dobrodošlicu prvim gostima. Današnja prekretnica svjedoči o bliskoj suradnji tima u zračnoj luci Split i United Airlinesa. Obje organizacije besprijekorno su surađivale kako bi se ostvario ovaj projekt te vjerujem kako ova ruta ima veliki značaj za obje države. Izravan let nije samo kraće putovanje nego vitalan most između dvije nacije. Za Hrvatsku to znači otvaranje naše dalmatinske obale široj američkoj javnosti značajno jačajući naš turistički sektor te lokalno gospodarstvo, kazao je državni tajnik, Tomislav Mihotić.

Svoje zadovoljstvo povijesnim letom izrazio je župan Splitsko-dalmatinske županije, Blaženko Boban koji je u svom govoru prvo pozdravio posadu leta.

-Sletjeli ste na zračnu luku koja nosi ime zaštitnika naše županije. Ovaj povijesni događaj vezan je za turizam, gospodarstvo te povezivanje ove dvije države ali istači ću još jedan poseban segment -neka ovaj let u budućnosti bude let bez povratka Hrvatima koji su se iselili u Ameriku. Neka se vrate u našu Dalmaciju, u najljepši dio ove zemaljske balote, istaknuo je Boban.

Veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, Nicole McGraw kazala je kako je ovo povijesni dan za obje države te će raditi na tome da se ova linija održi tijekom cijele godine.

-U zlatnom smo dobu kad govorimo o suradnji ove dvije države. Danas smo na prekretnici te želim čestitati Splitu, Zračnoj luci te United Airlinesu jer znam koliko rada je uloženo u realizaciju. Direktna veza je od izuzetnog značaja za poslovanje i povezivanje država. Ponosni smo da je prošle godine došlo 850 tisuća Amerikanaca u Dalmaciju te se upoznali s ljepotama vaše zemlje. Drago nam je što ćemo moći ugostiti hrvatske navijače na Svjetskom nogometnom prvenstvu koje se odvija ovog ljeta. Ovaj let će im omogućiti da ujutro doručkuju kući, a u rano poslijepodne slete u Ameriku te prate nogometne utakmice, pojasnila je McGrawe.

Svi oni koji žele posjetiti New York mogu to učiniti ovog ljeta. Polazak iz Splita je ponedjeljkom srijedom i petkom u 9 i 15 sati, a do New Yorka vam treba oko sedam sati. Iz New Yorka polazak je utorkom, četvrtkom i subotom u popodnevnim satima.