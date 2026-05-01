Banksy potvrdio autorstvo nove skulpture u središtu Londona

Tajanstveni ulični umjetnik Banksy potvrdio je da stoji iza nove upečatljive skulpture postavljene u blizini The Malla u samom srcu Londona.

Riječ je o figuri muškarca u odijelu kojem je pogled zaklonjen zastavom razapetom preko lica. Skulptura je postavljena na postolju, a prema snimci koju je umjetnik objavio na Instagram, tijekom noći je dopremljena kamionom i montirana na lokaciji. Na samom postolju vidljiv je i njegov prepoznatljiv potpis.

Djelo prikazuje trenutak napetosti – muškarac jednom nogom već prelazi rub postolja, kao da će svakog časa zakoračiti u prazninu. Postavljeno je u dijelu grada poznatom po kraljevskim palačama i elitnim klubovima, gdje se uklapa među klasične spomenike poput onoga Edwarda VII na konju, Florence Nightingale te Sidneyja Herberta.

Na društvenim mrežama brojni korisnici nagađaju o značenju rada, tumačeći ga kao kritiku „slijepog patriotizma“. Istodobno se pitaju kako je umjetnik uspio izvesti ovakvu intervenciju u samom epicentru britanskog establišmenta.

Banksy, koji i dalje uspješno skriva svoj identitet, redovito koristi Instagram kako bi potvrdio autorstvo svojih murala i instalacija, izbjegavajući tradicionalne medijske kanale.